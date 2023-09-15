Отопительный сезон 2023-2024: кому не нужно обращаться для перерасчета субсидии

Некоторым гражданам могут назначить субсидию только по новому обращению. При расчете ее размера будут учитываться доходы граждан за I и II кварталы 2023 года.

В октябре состоится автоматический перерасчет жилищной субсидии на нынешний отопительный период без личного обращения граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Отметили, что автоматический перерасчет будет касаться тех домохозяйств, которым была назначена субсидия на неотапливаемый период этого года, и тех, которым субсидия была назначена в размере 0,00 гривен на неотапливаемый сезон.

Органы ПФУ осуществят расчет субсидии на отопительный сезон после получения информации:

от Государственной налоговой службы о доходах лиц из Государственного реестра физических лиц, а именно налогоплательщиков, группы плательщиков единого налога, в которую входит физическое лицо — предприниматель, избравшее упрощенную систему налогообложения;

от ПФУ о доходах лиц и уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

от поставщиков жилищно-коммунальных услуг об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Кроме этого, доходы граждан за I и II кварталы 2023 года будут учитываться при расчете субсидии с начала отопительного сезона 2023/2024. В частности, доходы в виде пенсионных выплат будут учитываться в размере августовской пенсии.

Добавили, что некоторым украинцам субсидию на новый отопительный сезон могут назначить только по новому обращению. Это касается тех, кто летом подал заявление на прекращение субсидии и пользовался льготой на оплату ЖКУ, однако перед отопительным сезоном решил получить жилищную субсидию, и тех, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц.

Напомним, в августе в Министерстве социальной политики заявили, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить жилищную субсидию на отопительный сезон 2023-2024.

4 сентября заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что во время нового отопительного сезона украинцам не стоит ждать новых ограничений по получению субсидий. По ее словам, в ведомстве подсчитывают, какую сумму на выплату помощи нужно заложить в бюджет на следующий год.