Угрожают блокировать дороги: в Болгарии фермеры протестуют против ввоза украинского зерна

Премьер-министр Болгарии Николай Денков не поддержал аграриев: он считает, что фермеры не имеют права выступать против европейских требований, к которым относится и импорт украинских зерновых.

Болгарские фермеры готовят на понедельник массовые акции протеста в связи с возобновлением импорта в страну украинского зерна. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщило "Радио Болгария".

Отметим, что Болгария, в отличие от Польши, Словакии и Венгрии, не продлила документы на ввоз украинского зерна в страну и теперь местные фермеры угрожают блокировать дороги и пограничные переходы. Однако глава правительства страны Николай Денков назвал доводы фермеров несостоятельными.

"Представители аграрного сектора не могут утверждать, что государство не заботится о нем, когда государство дает более 2 млрд левов", — сказал политик.

Денков считает, что аграрии не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям, учитывая, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, куплены на европейские средства. Фермеры также не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими

"Я советую производителям зерна отказаться от европейских средств, а затем запрещать украинские товары", — сказал премьер-министр Болгарии.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия сняла эмбарго на поставки украинского зерна и назвала новые условия сделки. В Европейском Союзе считают, что показатели экспорта в третьи страны за пределами евросообщества даже растут, поэтому не намерены запрещать транспортировку зерна из Украины.

Отметим, что ограничения на импорт пшеницы, подсолнечника, кукурузы и рапса из Украины в Болгарию, Польшу, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию действуют с мая 2023 года. Сначала запрет действовал до 5 июня, но потом его решили пролонгировать до 15 сентября. В то же время транзит таких грузов для экспорта в другие страны не запрещен.