Коньяк, военный билет и колбаса: обновлен список предметов, которые нельзя отправлять почтой

Подобный список в Украине и ранее существовал, но, правительству нужно было принять новый, поскольку в мае 2023 года в Украине начал действовать новый закон "О почтовой связи".

Украинцам ограничили список вещей, которые можно будет отправлять по почте. Новые ограничения касаются еды, денег, и некоторых документов. Об этом сказано в постановлении правительства № 958.

Так, отправлять по Украине теперь запрещено:

огнестрельное оружие всех видов, холодное оружие, патроны, кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия, боевые припасы и вещества;

наркотики;

токсичные и радиоактивные вещества: ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

национальную и иностранную валюту;

пищу, срок годности которой не превышает 10 дней;

алкоголь с содержанием спирта более 8,5 %, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет без марок акцизного налога установленного образца;

технические средства негласного получения информации;

биологические агенты: микроорганизмы, вирусы, биологические токсины.

В международных посылках запрещено отправлять:

разрешения на право ношения оружия,

трудовые книжки,

военные билеты,

документы, удостоверяющие личность.

Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны.

"В случае, если в почтовых отправлениях будут обнаружены предметы и вещества, запрещенные для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию", – сказано в постановлении.

Тем временем соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк заявил, что этим постановлением правительство в очередной раз доказало, что единственное, что создает чиновник — это запреты, которые его лично не касаются.

"Но они касаются других людей и мешают им создавать продукты, развивать экономику и добровольно взаимодействовать между собой", — написал бизнесмен на своей страничке в социальной сети Facebook.

Отметим, что подобный список в Украине и ранее существовал, но, еще в апреле 2023 года в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, объяснили, что правительство должно его обновить, поскольку в мае в Украине вступил в силу новый закон "О почтовой связи".

Напомним, 1 июля "Укрпочта" ввела новые тарифы на доставку товаров. Так, ускоренная доставка по тарифам "Укрпочта Экспресс" подорожала на 10 грн за отправку в пределах одной области и на 8 грн за отправку в пределах страны. Стоимость доставки "Укрпочта Стандарт" в среднем увеличится на 10 грн в пределах одной области и на 7 грн в пределах страны.