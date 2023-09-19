Пенсии в Украине: кто может получить 20% надбавки к выплатам

Пенсионеры, проживающие в горных населенных пунктах, имеют право на надбавку. На дополнительные выплаты могут претендовать в том числе и переселенцы.

Некоторые пенсионеры в Украине могут получить 20% надбавки к пенсии. Для жителей горных населенных пунктов в Украине предусмотрены надбавки к пенсионным выплатам. Об этом говорится в законе "О статусе горных населенных пунктов Украины".

"Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус работающего, проживающего или учится на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20 процентов. Финансирование увеличения размера пенсий, предусмотренное настоящим частью, осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины", — говорится в статье 6 вышеуказанного закона.

Как получить надбавку к пенсии для жителей горной местности

Повышения могут получить как жители, постоянно проживающие в вышеперечисленных регионах, так и переселенцы, которые из-за войны вынуждены были переехать в горную местность. Однако, последние должны получить статус жителя на территории горного населенного пункта. Он подтверждается специальным удостоверением, которое можно получить, обратившись к муниципальным властям или местному отделению ЦНАП.

Чтобы получать надбавку, пенсионеры должны получить статус жителя на территории горного населенного пункта и получить удостоверение.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 5 сентября дал разъяснения по вопросу назначения субсидий пенсионерам, которые получают финансовую помощь от Организации Объединенных Наций (ООН).

Кроме этого, 22 августа сообщалось, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут рассчитывать на получение жилищной субсидии на отопительный сезон 2023/2024.