Эмбарго на овощи и фрукты: Украина ответит Польше на запрет ввоза зерна, — Минэкономики

Замминистра экономики Тарас Качка сказал, что запрет будет введен на ввоз лука, помидоров, капусты и яблок из Польши.

Уже в ближайшие дни Украины введет эмбарго на некоторые польские овощи и фрукты в ответ на запрет на импорт украинского зерна. Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в интервью Rzeczpospolitej.

По его словам, запрет будет введен на ввоз лука, помидоров, капусты и яблок из Польши. Киев говорил с Варшавой 5 месяцев. Однако Украина уже потеряла надежду на возможность решения спора, поэтому правительство решило обратиться во Всемирную торговую организацию.

Качка сказал, что Украина не получила никакого ответа от Польши по этому поводу. Более того, Варшава не только продлила запрет на ввоз украинского зерна, но также распространила его на большее количество продуктов, включая муку и зерновой шрот.

Представитель Министерства экономики заявил, что у Польши нет права вводить подобные меры. Сейчас украинская стороны пытается это доказать. По его словам, в Киеве считают, что важно двигаться в правильном направлении, которое подразумевает диалог с Европейской комиссией, так как она отвечает за международную торговлю.

Качка отметил, что Украина хочет убедить Польшу сделать шаг назад и согласиться на механизм лицензирования торговли зерном, который был разработан в сотрудничестве Европейского Союза. Также представитель ведомства заявил, что у Киева нет намерений ухудшать отношения с Варшавой.

Напомним, что 14 сентября сообщалось, что в Польше придумали, как Украине решить зерновой кризис. Министр сельского хозяйства Польши уверяет, что сейчас из Украины экспортируется столько же зерна, сколько до начала полномасштабного российского вторжения. Но почти все продовольствие остается в Европе, его не вывозят в страны, которые в нем нуждаются.