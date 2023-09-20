Зеленский предложил создать зерновые хабы в портах Африки

Экспорт продовольствия в страны Азии и Африки, по словам руководителя государства, составляет 32 млн тонн пищи, что является существенным показателем.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в портах Африки зерновые хабы. На сайте руководителя государства опубликованы подробности.

Он отметил, что Украина предлагает четкие действия, которые позволят предотвратить любые потрясения на мировом продовольственном рынке. Особенно это касается портов в определенных африканских государствах.

"Мы можем создать хабы на миллионы тонн зерна в год", — заявил Зеленский.

Он рассказал, что уже начали переговоры по реализации такой инициативы. По его словам, Украина никогда не отказывалась от роли гаранта глобальной продовольственной безопасности. Зеленский напомнил, что Силы обороны Украины вытеснили российских захватчиков за пределы черноморских вод, где реализовывалась Черноморская зерновая инициатива.

Президент подчеркнул, что украинский экспорт продовольствия достиг берегов Алжира, Египта, Джибути, Сомали, Кении, Ливии, Ливана, Марокко, Туниса, Индии, Бангладеш, Китая, Индонезии, Омана, Малайзии, Шри-Ланки, Пакистана, Таиланда, Вьетнама, Турции и других стран. Из транзитных портов наша продукция доставлена в Судан и Эфиопию. Руководитель государства обратил внимание, что это существенные показатели. В целом это 32 млн тонн еды.

"Это на 32 миллиона тонн меньше хаоса", — добавил Зеленский.

Напомним, 18 сентября в Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС из-за зернового кризиса. В этой стране считают, что запрет на ввоз украинского зерна заставит официальный Киев выполнить необходимые условия для вступления в Европейский Союз.