Евросоюз собирается продлить важное правило для украинцев: детали

В Евросоюзе заявили, что готовы помогать гражданам Украины за рубежом так долго, как потребуется.

Европейская комиссия предлагает, чтобы временная защита для беженцев из Украины действовала до 3 марта 2025 года. Таким образом на дальнейшую поддержку смогут рассчитывать около четырех миллионов человек, которые пользуются защитой во всех странах Европейского Союза. Об этом сказано на сайте Еврокомиссии.

Так, в сообщении говорится, что причины для временной защиты еще актуальны, именно поэтому ее нужно продлить.

"Временная защита должна быть продолжена как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой в Европейском Союзе", – сказано в сообщении Еврокомиссии.

При этом отмечается, что по состоянию на сейчас Украина не может гарантировать полную безопасность граждан из-за полномасштабной войны с Россией, если лица, получившие временную защиту в ЕС, начнут массово возвращаться домой.

"Мы будем на стороне Украины так долго, как потребуется. Еврокомиссия предложит расширить временную защиту для Украины, наша поддержка будет длительной", — отмечается в публикации.

Теперь это предложение Еврокомиссии должен поддержать Европейский Совет.

Временная защита для украинцев в Европе: что это такое

Благодаря этой директиве украинцы получили право на проживание, доступ к рынку труда, жилье, социальную помощь, медицинскую и другую помощь в странах-членах Евросоюза. Это также помогает предотвратить огромное давление на национальные системы предоставления убежища и позволяет странам контролировать наплыв людей эффективным способом.

Сама директива была принята 4 марта 2022 года сроком на год. После этого ее один раз уже продлевали – еще на двенадцать месяцев.

Тем временем пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер 19 сентября 2023 года заявил, что Польша, вероятно, в 2024 году сократит объем помощи, предоставляемой беженцам из Украины. Речь идет о требованиях к проживанию, выдаче разрешений на работу, бесплатном доступе к школам, медицинскому обслуживанию и семейных льготах.

Также Фокус сообщал, что Польша 4 сентября начала выдворять из страны мужчин, которые после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину выехали за границу.