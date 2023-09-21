Польский удар по ВВП Украины: какими будут последствия запрета импорта зерна

Введенный Польшей, Венгрией и Словакией запрет импорта украинской агропродукции больно бьет по отечественному агробизнесу, компании теряют на дорогой логистике, а также пытаются сбыть излишки на внутреннем рынке, где цены из-за высокой конкуренции снижаются.

Европейские страны, которые вопреки решению Европейской комиссии продлили действие запрета на ввоз украинской агропродукции, поставили отечественный сектор перед тяжелым выбором: терять средства на более дорогой логистике или на низких ценах на внутреннем украинском рынке. Действующее эмбарго на зерно и другие агропродукты негативно влияет на экономику Украины. Об этом Фокусу рассказал Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка.

"После потери традиционных рынков для украинских аграриев из-за войны, они пытались настроиться на новые реалии не только путем перенаправления экспорта неморскими путями, а также путем поиска новых рынков, которыми оказались соседние европейские страны, где украинская аграрная продукция часто выигрывала конкурентную борьбу с местной продукцией. Поэтому, запрет импорта в эти страны, конечно, негативно влияет на финансы украинских агрокомпаний, которые должны тратить больше средств на логистику, чтобы отправить свою продукцию в другие, более отдаленные, страны. Это сейчас становится особенно актуальным из-за уменьшения возможности экспортировать дунайским маршрутом", — говорит Александр Печерицын.

Эксперт пояснил: доходность аграрного бизнеса в текущих условиях неуклонно уменьшается, что приводит к возможному уменьшению посевов в будущем. Это, в свою очередь, уменьшит потенциал восстановления ВВП Украины в целом, поскольку на аграрную продукцию ориентируется также большая часть транспортного и торгового секторов.

По словам эксперта, запрет стран также влияет на цены внутри Украины.

"Конечно, сужение возможных рынков сбыта увеличивает конкуренцию за существующие рынки (причем, не только между экспортерами из Украины), а рост стоимости транспортировки увеличивает расходы экспортеров, что также уменьшает внутренние цены на украинском рынке", — говорит Александр Печерицын.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин убежден, что продолжение действия запрета странами ЕС на ввоз отечественной агропродукции может привести к существенному снижению доли агроотрасли в ВВП Украины.

"Логистика очень дорогая, проблемы с хранением есть у компаний, и уже известно, что у некоторых агрокомпаний есть финансовые сложности, многие компании сектора пострадали и от обстрелов, и от проблем с продажей продукции, компании нуждаются в оборотных средствах. Доля агроотрасли в ВВП — 15%. Урожаи в Украине хорошие, ожидания были хуже. Пока эту долю агросектор не потеряет, но такая перспектива существует", — рассказал Андрей Шевчишин.

Ранее Фокус писал, что Польша угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС на фоне зернового кризиса. В торговой войне Варшаву поддерживает Словакия и Венгрия.