Пенсии в Украине: кто может получить доплату в 25%

Участники боевых действий должны получать пенсию со всеми надбавками в размере не ниже 210% прожиточного минимума, который в 2023 году составляет 2 093 гривны.

Лица со статусом участника боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума. Об этом сообщило издание "На пенсии".

Таким образом участники боевых действий имеют право на доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Отметили, что доплату могут установить независимо от вида пенсии. В соответствии с размером прожиточного минимума в 2023 году — 2 093 гривны — размер надбавки для лиц со статусом УБД составит 523,25 гривны. Эта доплата предусмотрена Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кроме этого, согласно постановлению Кабинета министров "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий" №656 от 28 июля 2010 года (в редакции от 16 июля 2021 года) участники боевых действий должны получать пенсию со всеми надбавками, размер которой не должен быть ниже 210% прожиточного минимума — 4 395,30 гривны.

Напомним, некоторые украинские пенсионеры могут получить прибавку к пенсии в размере 20%. Речь идет о жителях горных населенных пунктов и переселенцах, которые из-за войны переехали в горную местность. Однако ВПЛ должны получить статус жителя на территории горного населенного пункта.

Также украинцы могут увеличить размер пенсионных выплат. Некоторые надбавки могут начислить автоматически, тогда как за другими нужно лично обращаться в Пенсионный фонд Украины.