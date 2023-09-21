Чтобы цены не зашкаливали: в РФ придумали, как решить кризис на топливном рынке

Сбалансировать цены на оптовом рынке топлива и остановить исторические ценовые рекорды на бензин и дизель российское правительство хочет "кардинальными шагами".

В России собираются кардинально изменить рынок топлива, чтобы остановить существенное подорожание. Изменения уже написаны на бумаге, предложение изучает правительство. Об этом сообщает российское издание РБК.

Как объяснил вице-премьер РФ Александр Новак, оптовые цены уже снижаются, но в Кремле озвучили задачу держать цены и не повышать их.

По его словам, оптовые цены на топливо в России сейчас пошли вниз, а рынок балансируется.

"В принципе это удается интегрированным компаниям. Возникла диспропорция именно на оптовом рынке, мы сейчас занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок, и видим, что последние две оптовые сессии на бирже оптовые цены снижаются. Это приводит к тому, что рынок балансируется. Если понадобится более кардинальное решение, которое мы обсуждаем на совещаниях, то готовы будем его применить", — сказал он.

По словам Новака, решения готовили в Министерстве энергетики РФ, сейчас их изучает правительство.

"В короткие сроки рассмотрим и примем решение", — отметил российский вице-премьер.

Как сообщают журналисты, недавно глава "Газпром нефти" Александр Дюков сказал, что Россия оказалась на грани дефицита бензина и дизеля. Причина: заградительные пошлины на нефтепродукты.

По его словам, из-за резкого увеличения пошлины снизится эффективность нефтеперерабатывающих заводов в РФ, поэтому объемы переработки нефти тоже снизятся. В итоге в стране возникнет нехватка топлива.

По данным российских СМИ, в правительстве РФ рассматривают возможность повысить экспортные пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну для всех нефтепродуктов. Власти считают, что так они добьются стабилизации на рынке топлива.

При этом, как пишут журналисты, с 20 сентября цены на горючее на российских АЗС начали снижаться. Так, бензин АИ-95 подешевел сразу на 5,06%, до 69 272 рублей за тонну.

Цена 92-го бензина снизилась почти на 4% и остановилась на уровне в 65,51 тысячи рублей за тонну. А летнее дизельное топливо подешевело до 73 447 рублей.

Примечательно, что дизель подешевел впервые с конца августа 2023 года. До этого топливо обновляло исторические ценовые рекорды ежедневно.

Тем временем эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев считает, что дефицит топлива в России возник из-за провальной налоговой политик. Об этом писал Фокус в своем материале "Пустая бензоколонка. Почему в России нефтяной кризис и какие он будет иметь последствия для агрессора".

По его словам, на протяжении последнего десятилетия в РФ занимаются реформой под названием "налоговый маневр", но она не способствует равномерному насыщению внутреннего рынка страны нефтепродуктами.

"Мы постоянно наблюдаем провалы этой политики и в центральных регионах, ведь не секрет, что в Московской области время от времени ощущается нехватка топлива, и на юге России, в национальных регионах ближе к Кавказу", — объяснил он.

Также Фокус писал, что санкции меняют глобальный рынок торговли нефтепродуктами. Как объяснил эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн, на рынках топлива в Украине и Европе все чаще появляется нефтепродукт из США, топливо из Персидского залива и Индии. Последняя занимается тем, что покупает дешевое "черное золото" из РФ, но получает на НПЗ продукт с низкой себестоимостью, а потому пользуется длинны логистически плечом.