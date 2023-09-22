Зимой с газом: в "Нафтогазе" рассказали, будут ли проблемы в отопительном сезоне

Украина продолжает закачивать газ в свои подземные хранилища. Тем не менее, как уверяют в "Нафтогазе", никакого дефицита газа в новом отопительном сезоне в стране не будет.

Для нового отопительного сезона Украина планирует накопить свыше 15 миллиардов кубометров газа. Этих объемов хватит для прохождения осенне-зимнего периода, сказал в эфире телемарафона 21 сентября глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

По его словам, у нашей страны есть возможности для того, чтобы увеличить собственную газодобычу, тем временем закачка топлива в подземные хранилища все еще продолжается.

"Мы можем успокоиться, так как объема газа хватит для прохождения следующего отопительного сезона. Сейчас мы уверенно входим в зиму", — сказал он.

Он отметил, что украинское правительство изначально требовало, чтобы в подземных хранилищах к зиме было сосредоточено 14,7 миллиарда кубометров газа.

"Мы уже приближаемся к цифре в 15 миллиардов, и я уверен, что она будет еще больше к началу зимы. Поэтому этой цифры достаточно для того, чтобы пройти зиму", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

Чернышев также еще раз напомнил, что тарифы на газ для бытовых потребителей и предприятий останутся на прошлогоднем уровне в отопительном сезоне 2023/2024. Но у компании есть проблемы с должниками. По информации Чернышева, долги предприятий теплокоммунэнерго, сбытов и сетей составляет более 100 миллиардов гривен.

"И особенно это ощущается во время военного положения. Я могу сказать, что на сегодняшний день общий объем долгов предприятий теплокоммунэнерго, сбытов и сетей составляет более 100 миллиардов гривен, из которых доля населения составляет примерно 8 миллиардов гривен. Но это не будет влиять на стабильное и постоянное прохождение этой зимы", — отметил Алексей Чернышев.

К слову, по оценкам экспертов, сейчас не весь газ в хранилищах — украинский, поскольку некоторые объемы находится там в режиме "таможенного склада" и принадлежит европейским компаниям. То есть этот газ принадлежит нескольким европейским странам, о чем писал Фокус в своем материале "Чтобы зимой — тепло. Сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли до весны".

Так, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, в подземных хранилищах Украины есть 14,2 млрд кубометров газа с учетом таможенного склада и шортхола.

"То есть, реально мы имеем не 14,2 млрд куб, а 12,2 миллиардов, потому что 2 миллиарда — это таможенный склад и шортхол. Это надо учитывать", — рассказал он.

Также напомним, что часть Донецкой области останется без отопления зимой. Обеспечить восемь городов региона центральным отоплением невозможно из-за перебитых газопроводов, но власти обещают обеспечить людей печками и дровами.