Волонтер Дана Яровая: парламент поставил точку по прибыли оборонно-промышленного комплекса, — СМИ

Член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины и известный волонтер Дана Яровая в собственной колонке в "Украинской правде" рассказала о ситуации вокруг аудита Госаудитслужбы, которая всю прибыль всех поставщиков Минобороны расценила "убытками государства".

"Министерство обороны подало иск в суд, чтобы обжаловать выводы ГАСУ. Однако, даже официальные разъяснения Министерства экономики, что поставщики Минобороны действовали в правовом поле и прибыль законная, ситуации не улучшили.

Я была на заседаниях Кабмина. На трех Комитетах ВРУ. На заседании Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение обратиться в Кабмин с требованием срочно решить проблему. Не решили.

Я была вынуждена обратиться к Давиду Арахамии. И спасибо ему, что с момента моего звонка до момента голосования не прошло и двух суток. 306 голосов "за" постановление №10071, которое фактически отменяет выводы ГАСУ. Документ обязывает Кабмин гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли. Таким образом на законодательном уровне вопрос прибыли для всех поставщиков Минобороны окончательно урегулирован", — пишет Яровая.