В Украине некоторым бюджетникам повысят оклады в два раза: детали

В Кабмине считают, что в Украине из-за войны резко увеличилось количество людей, нуждающихся в социальной защите, тогда как самих социальных сотрудников стало меньше. Поэтому оставшихся хотят отблагодарить за работу в сложное для страны время.

В Министерстве социальной политики хотят ввести надбавки к окладу для украинцев, которые заняты в системе социальной защиты населения на период военного положения. Предполагается, что почти 42 тысячи соцработников начнут получать надбавки в размере 50% и 100%, следует из проекта проект постановления Кабмина, который появился на сайте Федерации профсоюзов.

Кому положены надбавки

В документе сказано, что выплаты получат:

работники коммунального сектора (специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, социальные менеджеры, младший медицинский персонал);

работники областных, Киевского городского центра социальных служб (методисты, социальные менеджеры, специалисты по социальной работе, практические психологи).

Отмечается, что предельные размер доплаты работникам, которые заняты в коммунальном секторе и предоставляют социальные услуги населению составят до 100% должностного оклада. А сотрудникам областных, Киевского городского центра социальных служб доплатят до 50% к должностному окладу.

В пояснительной записке к проекту сказано, что из-за полномасштабной войны с Россией в Украине стало больше семей, которые нуждаются в помощи, в том числе и в социальных услугах.

"Так, по данным ВОЗ каждая четвертая семья, а в местах ведения активных боевых действий — все граждане нуждаются в психосоциальной поддержке и сопровождении", — говорится в документе.

При этом снизилась численность специалистов, которые могут предоставлять социальную помощь населению. Как отмечается, сейчас работают более 84% от утвержденной штатной численности специалистов.

"По состоянию на 1 января 2023 года около 1,2 миллиона человек нуждаются в предоставлении социальных услуг, в том числе услуги по уходу на дому — более 403,5 тысяч человек. Больше всего в социальных услугах нуждаются граждане, которые проживают в Николаевской, Черниговской, Хмельницкой, Донецкой и Запорожской областях", — сказано в пояснительной записке.

Как изменятся зарплаты госслужащих

С 1 января 2024 года Кабмин хочет внедрить новую модель оплаты труда государственных служащих — грейдовую систему. Она учитывает квалификацию работника, его опыт, ответственность, сложность работы и так далее.

"Государственная политика по оплате труда на государственной службе будет направлена на усиление кадрового потенциала государственной службы, повышение прозрачности, справедливости и предсказуемости заработной платы", — сообщили в Минфине в ответ на запрос Фокуса.

В ведомстве также добавили, что реформа системы оплаты труда государственных служащих "является важным элементом переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС".

Еще напомним, как писал Фокус, в утвержденном правительством проекте госбюджета на 2024 год заложено повышение минимальной зарплаты с 1 января до 7100 грн, а средняя зарплата прогнозируется на уровне 21,8 тыс. грн.

Также отметим, что большинство украинских работодателей согласны повысить зарплаты своим сотрудникам в следующем году.