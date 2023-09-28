Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на ценовой потолок G7, — Bloomberg

По словам журналистов, европейские страховщики и судовладельцы продолжают работать с российской нефтью.

Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на ценовой потолок, который был введен странами G7 и партнерами. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на данные от Argus Media.

Сообщается, что флагманская российская марка нефти Urals торгуется по цене $85,35 за баррель в балтийском порту Приморск и по $86 в черноморском порту Новороссийск.

По словам журналистов, чиновники стран G7 пока не имеют намерений пересматривать ранее установленный лимит в 60 долларов за баррель, несмотря на то, что спотовые цены значительно превысили его.

Издание отметило, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стоимость сырой российской нефти по отношению к мировым рынкам сильно упала, временами достигая уровня в 30 долларов за баррель и даже дешевле. Однако в последние месяцы стоимость нефти РФ растет в абсолютном и относительном выражении.

Цены на нефть Urals

В материале сказано, что частично это связано с тем, что Россия вместе с Саудовской Аравией сокращает морские перевозки. Так, любые выгоды от "ценового потолка" уменьшаются. Дело в том, что европейские страховщики и судовладельцы продолжают работать с российской нефтью.

Отмечается, что для того, чтобы избежать вторичных санкций, европейские поставщики услуг должны получить документ, который подтвердит, что российская нефть была куплена по цене ниже 60 долларов за баррель. Однако большинство из них редко имеют представление о настоящей цене груза.

Журналисты заявили, что в США уверены, что введенный "ценовой потолок" все еще помогает отвлекать доходы Кремля от боевых действий в Украине. Так, России пришлось собрать флот "теневых" танкеров, чтобы перевозить свою нефть. А содержания такого флота стоит дорого.

Напомним, что 26 сентября США ввели новые санкции против российских компаний, связанных с ВПК. Среди российских компаний, которые попали под расширенные ограничения Соединенных Штатов Америки, оказался крупнейший производитель титана в РФ.