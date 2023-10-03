Впервые с начала войны: Нацбанк установил официальный курс гривны на 4 октября

Согласно информации НБУ, 4 октября украинская валюта впервые с начала полномасштабного вторжения РФ будет торговаться немного ослабнув по отношению к доллару. Однако по отношению к евро — гривна укрепилась.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 4 октября. Это произошло впервые после отмены фиксированного курса. Соответствующее данные появились на сайте НБУ.

Отметим, что Нацбанк с конца июля 2022 удерживал официальный курс гривны на уровне 36,5686 грн по отношению к 1 доллару США. Однако уже 4 октября курс гривны по отношению к доллару установили на уровне 36,5901 грн за доллар. Таким образом, гривна подешевела на 0,0215 грн.

Кроме того, НБУ был установлен курс гривны к евро, который составит 38,3263 гривны за 1 евро. Ранее курс держался на уровне 38,5177 грн за 1 евро. Таким образом, украинская валюта укрепилась на 0,1914 гривен.

Курс валют в Украине на 4 октября от НБУ Фото: Скриншот

Нацбанк установил официальный курс гривны впервые с начала войны

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ НБУ удерживал фиксированный курс гривны сперва 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года — 36,57 грн/доллар.

Затем 2 октября стало известно, что НБУ вводит гибкий обменный курс. До 24 февраля 2022 года в Украине действовало плавающее курсообразование, однако теперь многое изменится. При режиме управляемой гибкости курса НБУ будет и дальше контролировать ситуацию на валютном рынке, соответственно останется ключевым игроком.

Нацбанк с 3 октября компенсирует структурный дефицит валюты и курс будет меняться в обе стороны — то расти, то снижаться. Существенные курсовые изменения будут ограничены, соответственно, значительного и резкого ослабления гривны или ее укрепления происходить не будет.