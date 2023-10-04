Денег больше не будет? Почему в Польше решили проверить выплаты беженцам

Украинские семьи, которые из-за войны выехали в Польшу, имеют право на получение разных социальных выплат, в том числе и на детей. Теперь же местные власти хотят перепроверить всех украинских беженцев, которые пользовались льготами в стране.

Польские власти планируют проверить украинские семьи на законность получения выплат в размере 500 злотых (чуть больше 4 тысяч гривен) на детей (в рамках программ "500+", "Семейный капитал попечительский"). Выплаты отменят тем гражданам Украины, которые уже выехали с Польши, но продолжали получать помощь, сообщает издание In-poland.com.

Если денежная помощь была выплачена незаконно, деньги придется вернуть. По закону украинцы обязаны предупреждать Управление соцзащиты Польши (ZUS) о своем выезде из страны. Если вернуться в течение месяца, то выплату предоставят.

Украинцев могут оставить без помощи, если:

их вызвали в отделение ZUS, а они не пришли в течение трех дней;

в реестре пограничной службы появилась информация о выезде из Польши;

третьи лица сообщили чиновникам, что граждане Украины покинули Польшу.

Отметим, что с начала 2023 года у ZUS появился доступ к реестру пограничной службы, так что теперь соцработники отслеживают выезд украинцев с территории Польши. Ранее вся информация о выезде беженца поступала в ZUS только через месяц.

ZUS имеет правило проверить любого получателя помощи. Вернуть деньги можно в течение двух лет.

Напомним, в марте 2023 года СМИ сообщали, что в Польше украинским беженцам переплатили 2 млн злотых пособий — это около 450 тыс. долларов. То есть некоторые украинцы получали пособия даже после своего возвращения в Украину.

19 сентября СМИ сообщили, что Польша в следующем году может сократить объем помощи, предоставляемой беженцам из Украины. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер объяснил, что некоторые виды поддержки для украинцев не будут продлены.

Аналогичные действия в отношении украинских беженцев планируют и немецкие власти. Ожидается, что в 2024 году будет сокращен объем федеральной помощи, которую получают земли для интеграции беженцев на фоне растущей инфляции после многих лет больших расходов.