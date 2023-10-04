Украинцы переплачивают за газ: в чем проблема и как ее решить

Украинцы переплачивают за газ по собственной же вине, поскольку игнорируют важное правило, о котором часто напоминают газоснабжающие компании.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", клиентами которой являются почти 98% населения страны рассказали, почему некоторым бытовым клиентам иногда могут прислать платежку с "лишними кубометрами". Чтобы разобраться в этом вопросе, компания рассмотрела информацию клиентки, которая пожаловалась, что обнаружила лишние начисления в квитанции за август. О деталях говорится в публикации пресс-службы "Нафтогаза".

Оказалось, что клиентка в период с мая по август 2023 года не сообщала о показаниях счетчика. Все потому, что она и ее семья временно жили в другом месте. Поэтому, как объяснили в компании, без информации о количестве потребленных кубометров газа от потребителя, объемы "голубого топлива" будут считаться на основе месячного объема потребления за аналогичный период прошлого года. Тогда и цифры в платежке будут отличаться от фактических.

"Чтобы начисленные объемы газа совпадали с реальным потреблением, передавайте показания счетчиков вовремя — с 28 по 5 число ежемесячно. Если вы временно не проживаете в помещении и не пользовались газом, передавайте ежемесячно фактические неизменные показания", — рассказали в "Нафтогазе".

Как передать показания счетчика

Сделать это можно онлайн. "Нафтогаз" предлагает сразу пять способов, а именно:

с помощью чатботов: №1, №2 и №3;

через СМС на номер 4647;

в личном кабинете кабинет;

по упрощенной процедуре;

в автоматическом режиме с использованием IVR-меню по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell).

Сколько стоит газ для бытовых потребителей

Украинцы, как правило, платят за газ по годовому тарифу. Цены, как свидетельствуют данные Минфина, у компаний-поставщиков разные.

Цены на газ для населения в октябре 2023 Фото: "Минфин"

Самый низкий тариф за газ — у поставщика ООО "ЭРУ Людям". Так, один куб компания продает за 7,7 гривны. А самые дорогие услуги у ООО "Ритейл Сервис" (СвітлоГаз): 9,99 грн/куб. м. Эти компании работают в Киевской области.

Напомним, ранее Фокус писал, что будет с тарифами на газ, тепло, водоснабжение и электроэнергию с 1 октября. Важно знать, что в разных регионах могут отличаться тарифы на определенные услуги.

Также в "Укрэнерго" 26 сентября рассказали, какой будет зима и ждать ли постоянных отключений электроэнергии. Глава компании Владимир Кудрицкий отметил, что атаки ВС РФ по украинской энергосистеме будут продолжаться, но в то же время, Украина к этому готова.