Субсидии не для всех. Эксперты назвали топ причин отмены помощи

Кабмин установил исчерпывающий перечень оснований для отказа в назначении субсидии. Вместе с тем, украинцев могут лишить или уменьшить размер субсидии после верификации. Фокус спросил у экспертов, что нужно, чтобы не потерять помощь.

Субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Кроме того, в Постановлении КМУ №848 от 21 октября 1995 г. есть исчерпывающий перечень оснований для отказа в назначении субсидии. Об этом пишет Фокус в новой статье "Субсидии в отопительном сезоне 2023-2024: порядок перечисления и кому будут отказывать чаще".

Партнер, адвокат GRACERS Людмила Куса объясняет, что в назначении субсидии отказывают, если:

общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. м для квартир и 230 кв. м для домов ;

; кто-либо из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности: транспортное средство , подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа) или более чем одно ТС, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);

, подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа) или более чем одно ТС, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа); в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии и в этом периоде у них вообще отсутствуют доходы или начисленный среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной заработной платы , установленной на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии; ими или за них не уплачен ЕСВ в размере не менее минимального, суммарно в течение трех месяцев;

или начисленный среднемесячный , установленной на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии; ими или за них не уплачен ЕСВ в размере не менее минимального, суммарно в течение трех месяцев; такие лица находились за границей совокупно более 60 дней ;

; кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев осуществил операцию на сумму, превышающую 50 тыс. грн ;

; уполномоченным органом получена информация о наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате ЖКУ , расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) на день обращения за назначением жилищной субсидии;

, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) на день обращения за назначением жилищной субсидии; гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа или не платит суммы к возврату, определенные уполномоченным органом;

жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа или не платит суммы к возврату, определенные уполномоченным органом; в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников, имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев.

более трех месяцев. кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более чем одно жилое помещение (квартиру, дом);

(квартиру, дом); кто-либо из состава домохозяйства имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. грн , или ОВГЗ на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;

, или ОВГЗ на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен; кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев осуществил операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривен.

Для назначения субсидий критической является неуплата за ЖКУ в течение больше 3 мес. на сумму 680 грн Фото: Открытые источники

В субсидии могут отказать, если были не предоставлены все необходимые документы для ее назначения. В частности, для этого нужны:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии;

справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии)

договор найма (аренды) (при наличии);

решение суда (при наличии)

документы, которые могут подтвердить не проживание лица по месту регистрации (при необходимости).

"И до начала войны отказывали в субсидии или отменяли ее из-за задолженности за оплату коммунальных услуг. В период военного положения проблема только ухудшилась. Критической является неуплата более чем за 3 месяца на сумму долга 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, если не заключен договор о реструктуризации долга или сумма не подлежала обжалованию", — добавил управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Кого могут лишить субсидии

Согласно законодательству, получатели субсидии периодически проходят верификацию. "Если во время проверки будут выявлены злоупотребления, то субсидию больше не будут иметь несколько категорий: кто скрывал доход или расходы, кто подделал документы и лица, которые изменили свое место жительства, но не предупредили, увеличилось ли количество лиц в домохозяйстве", — пояснил Игорь Ясько.

Вместе с тем, лишить помощи могут, если доходы семьи увеличатся и расходы на коммуналку уже не превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

"Бывают случаи, когда лишают субсидии, например, когда человек не находится по месту регистрации. Посреди рабочего дня звонят, а никого нет. Здесь никто не проживает, поэтому мы прекращаем выплату субсидий. Это касается, например, ВПЛ", — рассказал юрист Ростислав Кравец.

Лишить субсидии могут, если доходы семьи выросли и расходы на квартплату уже не превышают 15% среднемесячного дохода

Юрист также отметил, что выплаты, как правило, возобновляют, как только будут предоставлены соответствующие подтверждающие документы.

Напомним, в правительственном проекте государственного бюджета-2024 на 5% по сравнению с нынешним годом увеличены расходы на Министерство социальной политики. Смета ведомства составляет 469,7 млрд грн.

Также Фокус писал, что заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила, что в Украине не будет новых ограничений для получения субсидий на коммунальные услуги. По ее словам, в связи с повышением тарифов может быть увеличение расходов.