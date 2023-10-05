"Не надо бояться": Зеленский допустил введение санкций против ядерной отрасли РФ (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что новые экономические рычаги влияния против РФ разворачиваются несколько медленнее, но их реально применить в новом санкционном пакете.

12-й пакет санкций движется медленнее, а громкие вопросы вроде ограничений в отношении ядерной отрасли России и руководства "Газпрома" только обсуждаются. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями СМИ по итогам III саммита Европейского политического сообщества.

Он пояснил, что новые экономические рычаги воздействия против РФ разворачиваются несколько медленнее. Европейские лидеры обсуждают различные вызовы, а сам процесс запуска механизма воздействия пока не запустили в действие.

"Не надо бояться. Ежедневная работа даст результат", — заявил руководитель государства.

Зеленский также предположил, что Украина получит ЗРК Patriot от Германии. Он рассказал, что Канцлер Олаф Шольц и немецкое правительство работают над реализацией инициативы. Систему могут предоставить на этот зимний период.

Зеленский считает, что это единственная система, которая может противостоять угрозам с воздуха. По его мнению, ЗРК Patriot способен сбивать любые ракеты российского производства.

"Противостоит массовым убийствам", — сообщил Зеленский.

12-й пакет санкций против РФ: что может войти в него

Страны Евросоюза планируют начать обсуждение 12-го пакета антироссийских санкций в октябре. Предполагается, что они будут включать ожидаемый запрет торговли российскими алмазами и разрешение на использование прибыли от замороженных активов центробанка РФ. Аналитики предполагают, что наконец ЕС запретит закупку российских алмазов, как предполагают сделать и страны G7, которые активно продвигаются в этом направлении. Дополнительные санкции против РФ предлагают ввести Польша и страны Балтии. Они будут касаться российского сжиженного природного газа и ИТ-услуг.

Напомним, в сентябре в РФ подсчитали, как меняется бюджет в условиях войны и санкций. Госдолг России за первую половину 2023 года увеличился на 2,2 триллиона рублей.