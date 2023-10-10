Снизятся на 65%: поставкам российского газа в ЕС пророчат резкий обвал

Поставки трубопроводного газа РФ в Европейский Союз по итогам 2023 года могут снизиться до 25-30 млрд кубометров по сравнению с 150 млрд в 2022 году.

На фоне международных санкций российского газа все меньше в Европе. Страны хоть и постепенно, но отказываются от энергоносителя РФ и, как прогнозируют в Международном энергетическом агентстве, до конца 2023 года поставки российского трубопроводного газа в страны Евросоюза составят только 25-30 миллиардов кубометров.

Отмечается, что это примерно в семь раз меньше по сравнению со 140 миллиардами кубометров, которые страны блока получили от Москвы в 2021 году. При этом в 2022 году, когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, российские поставки в ЕС были достаточно высокими и составили 60 миллиардов кубометров.

В 2024 году, как ожидается, произойдет новый этап сокращение поставок из России. Причина: закончится транзитный газовый контракт между Украиной и Россией.

"Этот прогноз предполагает, что только вторая нить Турецкого потока (15,75 млрд куб. м в год) будет поставлять российский газ в Европейский Союз с 2025 года", — пишет IEA.

Почему Украина до сих пор не прекратила транзит российского газа

В конце сентября 2023 года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев объяснил, что наша страна пропускает российский газ через свою территорию только ради того, чтобы не нарушать интересы своих европейских союзников.

"Это просто ради поддержки европейских стран, особенно тех, у которых нет выходов к морю. У некоторых есть ограниченный доступ к другим каналам, например, чехи, австрийцы, венгры, словаки и другие. Это очень важный вопрос", — рассказал он.

Он также отметил, срок действия транзитного контракта, подписанного в 2019 году между "Нафтогазом" и "Газпромом", истекает в 2024 году.

"Любые коммерческие, практические или договорные отношения между сторонами в таких условиях невозможны", — подчеркнул Чернышев.

Отметим, что потеря европейских клиентов стала для Москвы сильным ударом, ведь доходы от экспорта энергоресурсов снизились на 41% до 43,4 миллиарда долларов за первые семь месяцев этого года, сообщило министерство финансов России.

Также Фокус писал, что у Кремля был план увеличить поставки своего газа в Казахстан. Но задумка россиян провалилась, поскольку Туркменистан отказался поддерживать РФ