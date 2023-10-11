"Принципиально другая ситуация": в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений в этом году (видео)

Владимир Кудрицкий отметил, что в Украине существенно повысился уровень оснащения объектов инфраструктуры генераторами. По его словам, это поможет сделать отключения света в стране более равномерными.

В этом году графики отключений электроэнергии в Украине пересмотрены с целью сделать их более равномерными. Об этом сказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона 10 октября.

"Наверно стопроцентной равномерности достигнуть нельзя, однако более равномерным сделать их (графики — ред.) можно." — сказал Кудрицкий.

По словам главы "Укрэнерго", уравновесить отключения света можно, в том числе благодаря тому, что сейчас местные власти имеют намного лучшее обеспечение источниками автономного питания.

"Оснащение генераторами объектов инфраструктуры по всей стране куда выше. Я лично объехал практически все регионы нашей страны в последние несколько месяцев, и могу сказать, что принципиально ситуация другая", — заявил он.

Владимир Кудрицкий о возможных отключениях света

Владимир Кудрицкий также отметил, что графики отключений света будут зависеть от того, каким будет дефицит мощности в системе в целом. По его словам, при небольшом дефиците, продолжительность отключений не должна достигать 4 часов.

"На данный момент нам хватает нашей отечественной генерации, чтобы покрывать украинское потребление. Если вынесли за скобки фактор возможных массированных атак, то с помощью внутреннего производства электроэнергии и импорта с Европы мы могли бы покрыть любое потребление", — заключил Кудрицкий.

Напомним, 6 октября, замминистра внутренних дел Алексей Сергеев рассказал о разработанном МВД плане действий на случай длительных блэкаутов. По его словам, в Украине будет сформирован Координационный штаб, который будет заниматься согласованием действий во время обстрелов и ликвидацией последствий атак.

Ранее, 2 октября, председатель союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сказал Фокусу, что в каждой области Украины будет разная продолжительность отключений электроэнергии.