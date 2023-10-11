Цены падают: в НБУ объяснили, как снижается инфляция и к чему готовиться дальше

В Национальном банке считают, что под влиянием некоторых факторов потребительская инфляция в конце 2023 года будет ниже июльского прогноза.

Уровень потребительской инфляции в годовом измерении в Украине в прошедшем сентябре составил 7,1% — что существенно ниже июльского прогноза Национального банка Украины (НБУ). Однако в дальнейшем основной фактор, который способствовал замедлению темпов инфляции, уже не будет действовать. Об этом сказано говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

"Быстрее замедление инфляции происходило, прежде всего, на фоне большего предложения продуктов питания, в частности овощей и фруктов нового урожая, а также лучшими урожаями зерновых и масличных, в том числе на фоне более быстрого сбора", — сказано в обзоре.

Эти факторы в условиях ограниченных экспортных возможностей влияли на стоимость сырых и обработанных продуктов питания, отмечают в центробанке.

Что будет дальше: прогноз Нацбанка

Прогнозируется, что потребительская инфляция в конце 2023 года будет все еще ниже июльского прогноза регулятора. При этом аналитики считают, что влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным

"Для содержания умеренной инфляции НБУ и дальше будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов и сохранять активное присутствие на валютном рынке", — отмечается в документе.

Что будет с ценами на продукты

По мнению ученых из Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (ИАЭ), в октябре-ноябре ситуация с ценами крупы и муку останется благоприятной для потребителей. Приятно будет удивлять стоимость гречки, которая может подешеветь еще на 5-7%. Об этом Фокус пишет в своем новом материале: "Без мяса, но с гречкой. Почему в Украине растут цены и есть ли шанс на снижение стоимости продуктов".

Впрочем, гречка — едва ли не единственный продукт, который будет помогать домохозяйствам экономить на продуктах питания. Ведь остальные позиции будут дорожать, говорят опрошенные Фокусом специалисты. Например, уже в октябре начнут дорожать овощи и фрукты.

Также могут подорожать капуста белокочанная — до 8 грн/кг (+15%), свекла — до 8,50 грн/кг (+12%), лук репчатый — до 14 грн/кг (+15%), морковь — до 9 грн/кг (+11%) и картофель — до 9,5 грн/кг (+12%).

Тем временем аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Сейчас эксперты считают, что реальный ВВП страны в 2023 году вырастет на 4,5% из года в год (г/г), тогда как в прошлом году показатели ВВП рухнули на 29%.