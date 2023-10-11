Цены на мясо и молоко в Украине растут: что происходит

Розничные цены на говядину, свинину и мясо птицы в продуктовых супермаркетах в сентябре выросли на 2,9% — 44,1% по сравнению с сентябрем 2022 года. Больше всего подорожали свинина и сало. Стоимость молочки тоже увеличилась. Такая динамика сохранится и в последующие месяцы, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

Меньше всего за год — с сентября прошлого по сентябрь этого года — подорожала курятина (на 2,9-13,7%), а больше всего — свинина и сало (на 14,2-44,1%). Об этом пишет Фокус в новой статье "Без мяса, но с гречкой. Почему в Украине растут цены и есть ли шанс на снижение стоимости продуктов".

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", цены на куриные голени прибавили за год 2,9% до 74,95 грн/кг, а куриное филе — 13,7% — до 152,30 грн/кг. Говяжьи ребра с сентября прошлого по сентябрь этого года подорожали на 16,7% до 160,48 грн/кг. Сало (соленое и домашнее) за год выросло в цене на 22,5% и 44,1% соответственно и продавалось по 271,50 грн/кг и 254,00 грн/кг. Свиные ошеек и лопатка стали дороже на 24,7-27,3% и стоили 257,38 грн/кг и 194,29 грн/кг соответственно.

Сало домашнее за год подорожало на 44% и на конец сентября стоило более 250 грн/кг Фото: "Спутник"

В супермаркетах действуют акции, поэтому часто можно купить мясо по более дешевым ценам. В частности, стоимость свиных лопаток в разных супермаркетах сейчас такая:

Экомаркет — 179,9 грн/кг;

NOVUS — 140 грн/кг;

VARUS — 179 грн/кг;

Ашан — 166,95 грн/кг

"Как и прогнозировали ученые Института аграрной экономики, в сентябре 2023 года по сравнению с августом этого же года цены на основные виды мяса в торговой сети существенно не изменились. Это обусловлено стабильным спросом и достаточным предложением продукции. За исключением куриной тушки и филе куриного и сала соленого, которые прибавили в цене на 3,5%, 3,8% и 7,8% соответственно по сравнению с августом 2023 года", — отметила Фокусу ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ Наталья Копытец.

Говядина остается неизменной в цене уже несколько месяцев подряд. "По данным Минфина, средняя цены на говяжий гуляш составляет 245 грн/кг. Последний раз цена менялась в июле. Неизменная цена подкреплена низким спросом из-за экономической неспособности населения потреблять этот вид продукта на постоянной основе", — пояснил Фокусу аналитик УКАБ Максим Гопка.

В сентябре несколько подорожала молочка."На молоко цены в среднем выросли на 2,3%, масло сливочное 73% увеличилось в цене на 4%. На сегодняшний день цены в среднем такие: молоко — 39,9 грн/0,9 л, сметана — 45,90-38,95/350 г, масло сливочное — 69,24 грн/200 г", — добавил Гопка.

Гуляш из говядины не дорожает с июля. Основная причина — экономическая несостоятельность населения постоянно потреблять этот вид мяса

Впрочем, цена на сметану зависит от производителя. Так, 200г 15% стоит:

Сметана Auchan — 19,9 грн;

"Простонаше" — 19,9 грн;

President — 15,99 грн;

"Злагода" — 20,9 грн;

"Простоквашино" — 22,7 грн.

Почему дорожает мясо и молочка и чего ждать дальше

Рост цен на основные виды мяса произошел в результате сокращения поголовья скота из-за боевых действий и за счет оккупации значительных территорий. Вместе с тем, выросли расходы на логистику и топливо, а также подорожали корма и электроэнергия, пояснили Фокусу в ИАЭ. Кроме того, производители закладывают в конечную цену товаров риск девальвации гривны после того, как НБУ отпустил курс, говорят в ВАР.

"Многие будут закладывать немного более высокую цену на доллар, учитывая, что все оборудование, например, для молочно-товарных ферм или для свиноферм, а еще для хлебозаводов осуществляется через валюту, потому что это иностранное оборудование и комплектующие — это будет влиять на цены на конечные продукты", — сказал в комментарии Фокусу заместитель председателя ВАР Денис Марчук.

Молоко в Украине подорожает из-за уменьшения поголовья КРС, а также из-за того, что производители закладывают в цену риск девальвации гривны Фото: Freepik

Ученые ИАЭ прогнозируют повышение цен на основные виды мяса в торговой сети до 5% в октябре-ноябре из-за роста спроса и себестоимости продукции.

Молочка тоже традиционно дорожает с приближением холодов. "Закончился сезон большого молока, больших надоев, — продолжает Марчук. — В сентябре и из-за уменьшения количества поголовья, и из-за засушливого периода, количество молока уменьшилось. В сентябре цены закупочные подросли на около 4,5 — 5%. В октябре-ноябре может еще вырасти на 10 — 15%".

Напомним, уровень потребительской инфляции в годовом измерении в Украине в сентябре составил 7,1%. Это существенно ниже июльского прогноза Национального банка Украины. Однако в дальнейшем основной фактор, который способствовал замедлению темпов инфляции, уже не будет действовать.

Также Фокус писал, что в Украине по итогам 2023 года ожидается рекордный урожай гречки. Это должно повлиять и на цены: популярная среди украинцев крупа может подешеветь.