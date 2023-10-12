Курс, топливо, тарифы. Какие главные факторы влияния на цены на продукты питания этой осенью

Сезон дешевых овощей закончился. В октябре — ноябре в Украине будут дорожать едва ли не все продукты питания, говорят опрошенные Фокусом специалисты. Это, в частности, связано с ростом затрат товаропроизводителей на электроэнергию и топливо, а также с изменением валютной политики НБУ.

В сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, овощи подешевели на 25%. Об этом пишет Фокус в новой статье "Без мяса, но с гречкой. Почему в Украине растут цены и есть ли шанс на снижение стоимости продуктов". "Объемы предложения овощей напоминали довоенные. Цены почти на весь ряд продуктов были меньше, чем год назад. Существенное снижение наблюдалось по луку (-2,2 раза), моркови (-2 раза), перцу болгарскому (-36%)", — отметил в комментарии Фокусу аналитик УКАБ Максим Гопка.

Однако дальше ситуация будет меняться. "В осенне-зимний период растут цены, начиная с овощной группы. Хотя мы и имели в этом сезоне достаточное ее количество, но из-за погодных условий их уже нужно складывать в хранилища на хранение. Соответственно, будут дополнительные расходы для товаропроизводителей — хранение, утепление, поддержание температуры... Октябрь — ноябрь может принести подорожание овощей, кроме картофеля и лука, в среднем на 5 — 7%. А тепличные овощи в осенне-зимний период могут подорожать на 30 — 40%", — пояснил Фокусу заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

Бензин дорожает: как это повлияет на цены на продукты питания

Среди причин подорожания продуктов в украинских супермаркетах — рост стоимости топлива. Они продолжают расти после того, как правительство вернуло довоенные ставки налогообложения. Так, только за сентябрь бензин в рознице подорожал на 2,1 — 2,5 грн/л. Тенденция сохраняется и в октябре. По состоянию на 11 октября, литр А-95 стоит 55,48 грн (+0,4 грн, по сравнению с концом сентября), цена дизтоплива — 55,67 грн/л (+0,6 грн). Автомобильный газ за первый месяц осени вырос в цене с 23,6 грн/л до 25,75 грн/л, а за октябрь прибавил еще 0,25 грн и стоит 26 грн/л.

По данным портала Минфин, цены на АЗС резко пошли вверх с июля, после возвращения довоенных налогов Фото: minfin.com.ua

По итогам октября будем иметь рост в среднем на 2 грн на литре, считает эксперт по вопросам энергетики Леонид Косянчук. "Мы еще в начале июня говорили, что это [отмена льготного налогообложения] приведет к тому, что мы вернемся к кризисным ценам мая 2022-го. Господин Гетманцев (глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) говорил, что подорожания не будет — все будет за счет операторов. Не угадали!", — прокомментировал он Фокусу.

Кроме того, сказывается и мировая конъюнктура — цены на нефтепродукты на европейском рынке растут. "Есть ограничения по российской нефти, заводы перестраиваются и растет стоимость топлива, в том числе на европейском рынке. А мы чрезвычайно зависимы от импорта", — пояснил Косянчук.

Изменение валютной политики НБУ подтолкнуло товаропроизводителей закладывать в конечные цены риск девальвации гривны

Вместе с тем, не могло не отразиться на стелах АЗС решение НБУ больше не держать курс на уровне 36,6 грн/доллар, а перейти к режиму управляемой гибкости. "Курс гривны напрямую влияет, потому что покупают ресурс за валюту, а потом продают за гривну, далее конвертируют в доллары и снова покупают нефтепродукты. Если курс гривны "плывет", увеличивается и стоимость, чтобы на следующей партии компенсировать убытки на предыдущей партии", — добавил эксперт.

Как изменение валютной политики НБУ повлияет на цены

Изменение валютной политики скажется не только на ценах на АЗС, но и непосредственно на продуктах питания. "Многие будут закладывать немного более высокую цену на доллар, учитывая, что все оборудование, например, для молочно-товарных ферм или для свиноферм, а еще для хлебозаводов осуществляется через валюту, потому что это иностранное оборудование и комплектующие — это будет влиять на цены на конечные продукты", — убежден Денис Марчук.

Овощи начнут дорожать с наступлением холодов из-за роста потребности в электроотоплении Фото: Unsplash

Тарифы на электроэнергию, которые имеют наибольшее влияние на стоимость продуктовой корзины, власти обещают не поднимать . Однако объемы ее использования с началом отопительного сезона ожидаемо возрастут (прежде всего, из-за сокращения светового дня и роста потребности в электроотоплении). Это скажется на стоимости произведенных в Украине продуктов питания.

"По прогнозам Eavex Capital, по итогам октября инфляция в годовом измерении составит 7,7%. Однако в ноябре индекс инфляции может увеличиться до 8,3% из-за начала отопительного сезона, и, как следствие, большие расходы бизнеса на производство продуктов конечного потребления", — прокомментировал Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Напомним, розничные цены на говядину, свинину и мясо птицы в продуктовых супермаркетах в сентябре выросли на 2,9% — 44,1% по сравнению с сентябрем 2022 года. Больше всего подорожали свинина и сало.

Также Фокус писал, что в Украине по итогам 2023 года ожидается рекордный урожай гречихи. Это, в частности, объясняется тем, что весной сельхозтоваропроизводители увеличили площадь посева гречихи на 20 тысяч гектаров, до 141,5 тысячи гектаров.