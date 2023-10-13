Украинцы не могут передать показатели счетчика: в "Нафтогазе" рассказали, как решить проблему

Пользователи "Нафтогаза" жалуются, что не могут передать показания счетчика. В компании объяснили, где узнать лицевой счет и как избежать ошибок в платежке.

Украинцы выразили недовольство тем, что после перехода на услуги "Нафтогаза" не могут передать показатели счетчика. Их аккаунты на 104.ua были заблокированы, а информация о платежах не сохранилась. В компании рассказали, как решить эту проблему.

В "Нафтогазе" отметили, что узнать лицевой счет можно в чате GASUA, нажав на пункт "№ лицевого счета" (нужно указать ЕИС-код) или на сайте gas.ua в разделе "Узнать номер счета" (нужно указать ЕИС-код).

EIC-код — это "персональный газовый номер" объекта газоснабжения (точки учета объекта газоснабжения). EIC-код содержит 16 символов (буквы и цифры). Например, 56XM19A205987456. Данные об ЭИС-коде можно найти:

в личном кабинете оператора ГРС (облгаза) — раздел о личных данных;

в договоре по поставке газа, если он у вас хранится в бумажном виде (заявление-присоединение является неотъемлемой частью договора, оно должно содержать этот код);

в счете за распределение газа.

Во избежание ошибок в платежке важно самостоятельно вводить показания счетчика от 28-го до 5-го числа ежемесячно. Даже если вы не проживаете в доме и не используете газ, но не желаете отключать его, нужно ежемесячно предоставлять актуальные показания счетчика, даже если эти показания остаются неизменными в течение месяца.

"Бытовой потребитель, который по условиям договора распределения природного газа рассчитывается по счетчику газа, обязан ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца снимать фактические показатели счетчика газа и в течение пяти суток (до 5-го числа включительно) предоставлять их", — говорится в сообщении.

Напомним, председатель правления "НАК Нафтогаз-Украины" Алексей Чернышов сообщил, что в новом отопительном сезоне украинцы во всех городах будут обеспечены природным газом и, соответственно, теплом в квартирах. По его словам, договоры на поставку энергоресурса уже заключают.