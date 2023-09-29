Украинцам нужно передать показатели счетчиков до 5 октября: объяснение от "Нафтогаза"

Показатели счетчика можно передать онлайн с помощью пяти способов. Также потребители могут воспользоваться обычными СМС-сообщениями.

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Клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" нужно передать показания счетчика за потребленный газ до 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Facebook.

Отметили, что можно не тратить время на звонки в Контакт-центр, или осуществлять визиты в Центр обслуживания клиентов, или ожидать печатные платежки. Можно передать кубометры потребленного газа через сервисы "Нафтогаза".

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"Тестируйте наши диджитал-каналы и выбирайте самый удобный", — заявили в газоснабжающей компании.

Как передать показания счетчика онлайн

"Нафтогаз" предлагает пять способов, а именно:

с помощью чатботов: №1, №2 и №3;

через СМС на номер 4647;

личный кабинет;

по упрощенной процедуре;

в автоматическом режиме с использованием IVR-меню по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell).

Добавили, что этой возможностью могут воспользоваться только клиенты Кропивницкой, Днепровской, Харьковской, Харьковской городской, Криворожской, Житомирской, Киевской филиалов "Газмережі", АО "Винницагаз", АО "Сумыгаз", АО "Львовгаз", АО "Днепропетровскгаз", АО "Хмельницкгаз", АО "Николаевгаз", Донецкоблгаз, АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Черкассыгаз".

Напомним, ранее Фокус объяснил, какими будут тарифы на газ, тепло, водоснабжение и электроэнергию с 1 октября. В частности, в разных регионах могут отличаться тарифы на определенные услуги.

В мае в Национальном банке заявили, что в Украине постепенно будут повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это будет продолжаться в течение нескольких лет и будет сопровождаться расширением социальной поддержки.