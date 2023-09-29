Українцям потрібно передати показники лічильників до 5 жовтня: пояснення від "Нафтогазу"

Показники лічильника можна передати онлайн за допомогою п'яти способів. Також споживачі можуть скористатися звичайними СМС-повідомленнями.

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Клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз України" потрібно передати показники лічильника за спожитий газ до 5 жовтня. Про це повідомили в пресслужбі компанії у Facebook.

Зазначили, що можна не витрачати час на дзвінки в Контакт-центр, або здійснювати візити до Центру обслуговування клієнтів, чи очікувати на друковані платіжки. Можна передати кубометри спожитого газу через сервіси "Нафтогазу".

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"Тестуйте наші діджитал — канали та обирайте найзручніший", — заявили в газопостачальній компанії.

Як передати показники лічильника онлайн

"Нафтогаз" пропонує п'ять способів, а саме:

за допомогою чатботів: №1, №2 та №3;

через СМС на номер 4647;

особистий кабінет;

за спрощеною процедурою;

в автоматичному режимі з використанням IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell).

Додали, що цією можливістю можуть скористатися лише клієнти Кропивницької, Дніпровської, Харківської, Харківської міської, Криворізької, Житомирської, Київської філій "Газмережі", АТ "Вінницягаз", АТ "Сумигаз", АТ "Львівгаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Миколаївгаз", Донецькоблгаз, АТ "Івано-Франківськгаз" та АТ"Черкасигаз".

Раніше в новинах компаній Укрнет повідомлялося, що мешканці Херсонської області, які постраждали внаслідок теракту на Каховській ГЕС, отримали цистерни для доставки та роздачі питної води.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснив, якими будуть тарифи на газ, тепло, водопостачання та електроенергію з 1 жовтня. Зокрема, у різних регіонах можуть відрізнятися тарифи на певні послуги.

У травні в Національному банку заявили, що в Україні поступово підвищуватимуться тарифи на житлово-комунальні послуги. Це триватиме протягом декількох років та супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки.