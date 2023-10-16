Бизнес без единого налога? Как и почему в Украине хотят ввести польскую модель налогообложения

Не успела отойти в прошлое тема налоговой реформы "10-10-10", как во властных кабинетах начались дискуссии о введении в Украине модели налогообложения ФЛП, как в Польше. Основная цель реформы — исключить использование упрощенной системы средним бизнесом для минимизации налоговых платежей. Однако изменения действующей налоговой системы могут усложнить жизнь большинства ФЛП и вызвать отток предпринимателей за границу.

В Украине рассматривают возможность ввести польскую модель налогообложения ФЛП. Об этом в одном из интервью рассказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, изменений относительно единого налога, который платят предприниматели на упрощенной системе налогообложения, требует МВФ. Нововведение якобы призвано сделать невозможным использование этой системы крупным и средним бизнесом для избежания налогообложения. Фокус решил разобраться, чем польская система лучше для малого бизнеса, действительно ли она поможет предупредить злоупотребления крупного бизнеса в Украине и к каким последствиям может привести поспешное калькирование налоговой модели страны-соседа.

Налоговая мимикрия крупного бизнеса под малый

В Украине сейчас действуют две системы налогообложения: общая и упрощенная. "Общесистемщики" платят налог на доходы физлиц, НДС, ЕСВ и военный сбор. ФОПы часто выбирают упрощенную систему налогообложения, если их годовой доход не превышает:

1 118 900 грн — для І группы;

5 587 800 грн — для ІІ группы;

7 818 900 грн — для ІІІ группы.

Кроме доходов, для пребывания на той или иной группе важно количество наемных работников. Вместе с тем, есть перечень видов деятельности, которые полностью или частично запрещены для "упрощенцев" или возможны только для определенных групп. На І группе, как правило, предприниматели, которые предоставляют бытовые услуги населению или торгуют с лотков. На II — те, кто занимается производством, переработкой, оптовой торговлей, предоставлением услуг по перевозке, временному размещению и т.д. ІІІ группу выбирают сельхозпроизводители, строительный, мебельный бизнес, предприниматели, предоставляющие услуги по ремонту ТС, оптовые торговцы, гостинично-ресторанный бизнес и др.

В Польше бизнес, который занимается продажей продуктов питания, платит 3% налога Фото: pexels.com

В отличие от предпринимателей на общей системе налогообложения, ФЛП на упрощенной платят единый налог, ставки которого для первых двух групп устанавливаются местными властями в пределах:

для I группы — не более 10% размера прожиточного минимума (на 1.01.2023г. — 268,4 грн);

для II группы — не более 20% размера минимальной заработной платы (6700 грн на 1.01.2023р. — 1340 грн).

Предпринимателям на ІІІ группе предусмотрены следующие ставки:

1) 3% дохода — для плательщиков НДС;

2) 5% дохода — в случае включения НДС в состав единого налога.

Нарекания на упрощенную систему в Украине связаны с использованием средним бизнесом ФЛП для минимизации налогов

Нарекания на "упрощенку" в Украине часто связаны с тем, что крупный бизнес, чтобы избежать уплаты налога на прибыль и других платежей, которые должны платить юридические лица, дробит свою деятельность на 5-10 и более ФЛП. Именно поэтому в некоторых ресторанных сетях на чеках могут быть разные ФЛП — на чеке за алкоголь один ФЛП, на чеке за блюда — другой, а на чеке за услуги доставки — третий.

Какова польская модель налогообложения ФЛП

В Польше, как и в Украине, наряду с системой налогообложения на общих основаниях (то есть уплата налога на прибыль по прогрессивной ставке), существуют еще две системы налогообложения — линейная и упрощенная система налогообложения, рассказала Фокусу исполнительный директор Союза Украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова. Именно упрощенная пользуется особой популярностью среди польских предпринимателей. На этой системе налогообложения ставка налога может колебаться от 2 до 20% и зависит от экономического вида деятельности, пояснила эксперт. Так, низкие ставки — для предпринимателей, которые занимаются производством и торговлей, большие — для поставщиков услуг.

Какие ставки налога для упрощенцев в Польше

2% — для продажи произведенной предпринимателем сельскохозяйственной продукции;

3% — для услуг общественного питания (без реализации алкоголя), продажи продуктов питания;

5,5% — для строительных работ, грузовых перевозок;

8,5% — для общественного питания, торговли алкоголем;

17% — для единоличной деятельности (без наемных работников) нотариусов, адвокатов, независимых консультантов;

20% — для других услуг.

Польская модель налогообложения позволяет "упрощенцам" больший лимит дохода, чем в Украине для третьей группы, — 2 млн евро.

Ставка для IT-специалистов в Польше — 8%, тогда как в Украине — 3 — 5% Фото: pixabay.com

"Как и в Украине, предприниматели могут выбрать работать по фиксированной ставке, которая применяется ко всему доходу, без возможности (и необходимости) высчитывать свои расходы. Это упрощает учет. Но в Польше ставки дифференцированы по видам деятельности, что позволяет учесть разную маржинальность, разную долю накладных расходов, рискованность деятельности и стимулировать определенные направления", — отметил Фокусу Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии.

К чему может привести калькирование польской модели

В первую очередь эксперты обращают внимание на то, что польская модель предусматривает бухгалтерский учет, а украинская "упрощенка" базируется на кассовом методе подсчета доходов, прокомментировала Фокусу эксперт по вопросам налогов Александра Томашевская.

Реформа будет предусматривать введение бухгалтерского учета, что означает увеличение проверок и расходов для малого бизнеса

"Основной принцип польской налоговой системы в том, что это учет доходов и расходов по документам. Все перечисленные ставки — это не ставки единого налога, как наши, это сниженная ставка польского НДС. Описывая польскую модель, эксперты сваливают в кучу и НДС, и НДФЛ. Ставка 17% ставка — это ставка налога с доходов граждан, но если такое лицо предоставляет услуги, то дополнительно уплатит НДС в зависимости от вида деятельности. В отличие от польской, украинская упрощенная система предусматривает кассовый метод подсчета доходов: пришли деньги на счет или в кассу — есть доход, не пришли — нет дохода. Этот подход для наших предпринимателей очень удобен, потому что не требует ни ведения учета, ни хранения документов", — пояснила Томашевская.

Введение бухгалтерского учета для микробизнеса в Украине "создаст поводы для проверок, это лишняя нагрузка на микробизнес", убежден старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

"Если в Украине для разных видов деятельности будут разные ставки, это будет означать необходимость проверять, какой именно деятельностью занимается ФЛП. Повод для проверок и игр: делать вид, что ты занимаешься менее налогооблагаемой деятельностью, а на самом деле заниматься более налогооблагаемой. Всегда будет поле для того, чтобы где-то к чему-то прицепиться, потому что есть много видов деятельности на грани", — сказал Дубровский Фокусу.

По польской модели, большие налоги платят поставщики услуг, меньшие — производители сельхозпродукции и торговцы Фото: pexels.com

Польская система налогообложения — более сложная для самих ФЛП, которые предоставляют услуги по разным категориям, которые облагаются налогом по разным ставкам, ведь предпринимателю нужно будет тратить больше ресурса на ведение учета, добавила Глазкова.

Большие поступления в бюджет и уничтожение схем: поможет ли польская модель

Введение польской модели налогообложения в Украине теоретически могло бы помочь увеличить поступления в бюджет, в котором мы очень нуждаемся. Ведь оно означает увеличение ставок налогов для определенных видов бизнесов. Например, для айтишников, которые часто выбирают III группу и платят ЕН 5% (с апреля 22-го до завершения льготного периода могли платить 2%).

Из-за введения польской модели большая часть сферы услуг в Украине, которая работала на упрощенке, уйдет в тень

"Доходы IT специалистов в Польше облагаются налогом по ставке от 8%. В то же время, в Украине — 3-5%. То есть, переняв польский подход к налогообложению и увеличив налогообложение доходов ІТ-специалистов, мы можем достичь противоположного эффекта — не только большая доля ІТ-сферы, но весь рынок услуг, который был на упрощенке, может перейти в тень", — предостерегла Глазкова и добавила: зато введение низких налогов с реализации товаров не обеспечат нужных поступлений в бюджет. То есть вместо увеличения налоговых поступлений, из-за изменения системы можем получить большую "тенизацию" экономики. Вместе с тем, доля злоупотреблений "упрощенкой" не столь критична, как риски для украинской бизнес-среды из-за переноса польской модели.

"По нашим данным, масштабы этих злоупотреблений преувеличены. Например, говорят, что уклоняются от уплаты НДФЛ и ЕСВ, выдавая наемных работников за ФЛП. Такое явление есть. До войны это было 43 тысячи из более чем 500 тысяч тех, кто использовал ІІІ группу. Суммарный ущерб бюджета от этих злоупотреблений составлял в пределах 12 млрд грн", — отметил Дубровский. Однако это не стоит того, чтобы разрушать "упрощенку" для IT, которая "дает нам какую-то перспективу и позволяет Украине удерживать таланты", добавил он.

Кроме того, не понятно, как именно разные ставки и/или увеличение лимита оборота для единого налога поможет разграничивать малый, средний и крупный бизнес для борьбы со схемами, обратил внимание адвокат судебной практики АО AVER LEX Иван Осколков в комментарии Фокусу.

Некоторые эксперты не советуют менять украинскую упрощенную систему, поскольку она считается лучшей в Европе Фото: pexels.com

Зато в CASE-Ukraine предлагают ввести для таксистов, мастеров, 96% которых в тени, "умеренный" налог, "который позволял бы работать легально, платя небольшие деньги", что дало бы в бюджет те же 10 млрд грн. Кроме того, для борьбы со схемами достаточно было бы тщательнее проверять конкретные фирмы-нарушители, а не менять правила игры для всех. "Лучшее, что можно было бы сделать с нашей упрощенной системой, — как можно меньше ее трогать", — считает Дубровский.

Нужно ли менять украинскую "упрощенку"

К изменениям украинской "упрощенки" нужно подходить взвешенно, говорят эксперты. "Наша "упрощенка" развилась именно благодаря тому, что была наиболее либеральной в Европе. На ней прекрасно работают айтишники, аудиторы, юристы. Наша "упрощенка" I — III группа — лучшая в Европе", — сказал Фокусу координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

Украинское налоговое законодательство требует качественных изменений, однако проводить их надо после войны, говорят эксперты Фото: pexels.com

Отказ от модели приведет к потере Украиной конкурентных преимуществ перед соседом, считают опрошенные Фокусом специалисты. "Если у нас будет такая модель, как в Польше, кто же у нас останется, если не будет никакого преимущества продолжать бизнес в Украине? Учитывая более низкие ставки по кредитам, государственную поддержку на начальных этапах, более прозрачную систему регулирования, суды, которые принимают решения в соответствии с действующим законодательством, а не других факторов [в Польше] — одно-единственное преимущество украинского предприятия — более низкий уровень налогообложения. Люди, которые находятся за границей, спросят: зачем мне возвращаться?", — прокомментировал Фокусу руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский.

Для борьбы со схемами не обязательно менять упрощенную систему, достаточно усилить проверки конкретных фирм-нарушителей, говорят специалисты

В целом заимствование лучших практик систем налогообложения европейских стран в послевоенный период может положительно повлиять как на малый бизнес, так и на экономику страны. "Но такая имплементация должна учитывать множество составляющих, — говорит Фокусу Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw. — В первую очередь это касается открытости и прозрачности отечественного налогового законодательства, которое уже давно нуждается в качественных изменениях . Обязательно должны быть соблюдены принципы социальной справедливости и надлежащего налогового контроля".

Совершенствование "упрощенки" может произойти только после войны, отмечают опрошенные Фокусом эксперты. В ВРУ с этим соглашаются. "Вопрос модели налогообложения малого бизнеса пока только дискутируется на уровне КМУ. Польская модель — лишь одна из десятка рассматриваемых моделей. Втечение военного времени изменений точно не будет", — заверил Фокус Даниил Гетманцев.

Реформа "упрощенки" не должна ограничиваться дифференциацией ставок или увеличением лимитов — ее должны сопровождать комплекс изменений. "Надо разобраться: какие именно недостатки, сделать анализ проблематики, международного опыта, альтернатив, с учетом украинской специфики, далее выводы — рекомендации для Украины. Тогда можно будет предлагать улучшения", — подчеркнул Гетьман.