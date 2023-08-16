Работодателям приготовиться: в Украине возобновляют штрафы за зарлаты "в конвертах"

По состоянию на конец лета, как отмечают в Гоструда, почти 9% украинцев работают нелегально и не платят налоги в государственный бюджет.

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В Государственной службе по труду объявили о возобновлении проверок предприятий для борьбы с теневой занятостью. Об этом заявил в эфире "Украинского радио" заместитель руководителя Центрального межрегионального управления Гоструда Андрей Харченко.

Он объяснил, что по состоянию на конец лета почти 9% занятых украинцев трудоустроены нелегально. Это значит, что они работают без трудового договора и не платят налоги.

Андрей Харченко отметил, что наибольшее количество использования незадекларированного труда сосредоточено в:

общепитах;

торговле;

строительстве;

сфере сельского хозяйства.

"Но ошибочно считать, что весь бизнес работает в тени. И наша информационная кампания тоже дает свои результаты", — рассказал он.

Какие штрафы грозят работодателям

По словам Андрея Харченко, в 2023 году Министерство экономики разрешило инспекторам службы возобновить внеплановые проверки на предмет незадекларированной работы. По итогам проверок работодателей привлекут не только к административной, но и уголовной ответственности за нелегальных работников.

Так, штрафы для компаний составляют 10 минимальных зарплат за одного нелегально работающего гражданина — 67 тысяч гривен. Если работодатель попадется на повторном нарушении, тогда ему грозит штраф в размере 30 минимальных зарплат — 200 тысяч гривен.

Компенсация за трудоустройство безработных

Украинские работодатели могут рассчитывать сразу на несколько видов компенсации, если будут устраивать на работу официально нетрудоустроенных граждан. Например, работодателям положена:

компенсация Единого социального взноса (ЕСВ) за трудоустройство;

компенсация 50% минимальной заработной платы за трудоустройство:

компенсация 50% фактических затрат на оплату труда за трудоустройство.

Отметим, что с января 2023 года 2023 условия выплат компенсаций работодателям, которые трудоустраивают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) были изменены. Так, компенсация расходов будет начислятсяь в размере фактических расходов на оплату труда переселенцев, принятых после направления центров занятости. При этом компенсация не может превышать два размера минимальной заработной платы (то есть быть больше 13 400 грн) или высчитанной из нее соответствующей суммы, если у переселенца был график неполного рабочего дня.

Тем временем в Украине хотят обязать всех работодателей погасить существующие задолженности перед работниками. В противном случае им грозят немалые штрафы, сказано в законопроекте №9510, зарегистрированном 19 июля в Верховной Раде Украины.