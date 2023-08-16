Роботодавцям приготуватися: в Україні відновлюють штрафи за зарплати "в конвертах"

Станом на кінець літа, як зазначають у Держпраці, майже 9% українців працюють нелегально і не платять податки до державного бюджету.

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У Державній службі з праці оголосили про відновлення перевірок підприємств для боротьби з тіньовою зайнятістю. Про це заявив в ефірі "Українського радіо" заступник керівника Центрального міжрегіонального управління Держпраці Андрій Харченко.

Він пояснив, що станом на кінець літа майже 9% зайнятих українців працевлаштовані нелегально. Це означає, що вони працюють без трудового договору і не платять податки.

Андрій Харченко зазначив, що найбільша кількість використання незадекларованої праці зосереджена в:

закладах громадського харчування;

торгівлі;

будівництві;

сфері сільського господарства.

"Але помилково вважати, що весь бізнес працює в тіні. І наша інформаційна кампанія теж дає свої результати", — розповів він.

Які штрафи загрожують роботодавцям

За словами Андрія Харченка, у 2023 році Міністерство економіки дозволило інспекторам служби відновити позапланові перевірки на предмет незадекларованої роботи. За підсумками перевірок роботодавців притягнуть не тільки до адміністративної, а й кримінальної відповідальності за нелегальних працівників.

Так, штрафи для компаній становлять 10 мінімальних зарплат за одного нелегально працюючого громадянина — 67 тисяч гривень. Якщо роботодавець попадеться на повторному порушенні, тоді йому загрожує штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат — 200 тисяч гривень .

Компенсація за працевлаштування безробітних

Українські роботодавці можуть розраховувати відразу на кілька видів компенсації, якщо влаштовуватимуть на роботу офіційно непрацевлаштованих громадян. Наприклад, роботодавцям належить:

компенсація Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за працевлаштування;

компенсація 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування:

компенсація 50% фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування.

Зазначимо, що з січня 2023 року 2023 умови виплат компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб (ВПО), було змінено. Так, компенсація витрат нараховуватиметься в розмірі фактичних витрат на оплату праці переселенців, прийнятих після направлення центрів зайнятості. При цьому компенсація не може перевищувати два розміри мінімальної заробітної плати (тобто бути більшою за 13 400 грн) або вирахуваної з неї відповідної суми, якщо у переселенця був графік неповного робочого дня.

Тим часом в Україні хочуть зобов'язати всіх роботодавців погасити наявні заборгованості перед працівниками. В іншому разі їм загрожують чималі штрафи, йдеться в законопроєкті №9510, зареєстрованому 19 липня у Верховній Раді України.