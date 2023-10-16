Курс доллара может резко измениться: когда в Украине будет перейден рубеж 38 гривен за доллар

По состоянию на 16 октября средний курс продажи доллара на наличном рынке — 38,12 гривен. Пока значительных колебаний не происходит, но эксперты предупредили, что вскоре гривна может потерять свои стабильные курсовые показатели. Каким может стать новый курс на наличном валютном рынке?

Сейчас рынок следит за действиями регулятора, а существенных колебаний курса не происходит благодаря поддержке рынка интервенциями от НБУ. Но в перспективе нескольких месяцев траектория курсовых колебаний может измениться, а гривна потеряет около 10-12%. Об этом Фокусу рассказал Антон Куринной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.

"В военное время сложно видеть другое направление, кроме как в сторону девальвации, к сожалению. Ожидаем ослабления гривны с возможными короткими периодами на укрепление, если поддержка международных партнеров не будет уменьшаться. Будем наблюдать за действиями регулятора и анализировать возможный курс уже хотя бы через 1-2 месяца. Но мы также ожидаем, что ослабление гривны будет на 10-12 процентов", — сказал Антон Куринной.

По мнению начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, колебания курсов на межбанке на этой неделе будут минимальными, ведь регулятор прилагает усилия, чтобы новый этап либерализации не разрушил то, что уже удалось достичь, время от времени осуществляя мощные валютные интервенции, а баланс спроса и предложения на межбанке сейчас не дает "разгуляться" курсовым показателям.

Тарас Лесовой назвал несколько главных факторов, которые будут влиять на формирование валютных курсов в Украине:

получение мощной макрофинансовой помощи (накануне ЕС подтвердил готовность до конца года предоставить Украине 4,5 млрд евро, а США выделили очередной финпакет на $1,2 млрд, сейчас актуализируется вопрос объема и системности помощи в 2024 году);

решение вопроса экспорта зерна (Украинско-Молдавско-Румынский зерновой коридор, транзит зерна странами ЕС, а также превращение временного коридора в постоянный);

развитие экономики по всем направлениям (ожидаемый рост экономики страны по итогам года может составить 3% ВВП);

ход войны и ее последствия (опосредованный фактор, от которого зависят общественные настроения).

"Сейчас мы склонны считать, что в течение следующих 7 дней общая ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной и прогнозируемой: межбанковские колебания курса будут незначительными, что в итоге отразится на наличном курсе", — говорит Тарас Лесовой.

Если уровень девальвации достигнет 10% от нынешнего курсового уровня, то доллар в обменниках будут продавать по 42 гривны

В то же время, по мнению Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, прогнозы курса на уровне 39-40 грн/$ имеют все предпосылки для осуществления, но остается вопрос времени: когда именно гривна выйдет на такие отметки.

"Очевидно, что с точки зрения экономики, экспортеров, ревальвация гривны не нужна. Стратегически в этом не заинтересованы и сами украинцы, хотя вспоминать о курсе по 8, конечно, очень приятно. Поэтому на длительном промежутке времени вероятность выхода на 39-40 грн/$ довольно высока. Вопрос лишь в том, произойдет ли это через полгода, или через год или два", — говорит эксперт.

Напомним, экономист Алексей Кущ считает, что НБУ вместо возвращения в формат финансовой системы военного времени решил поиграть в рынок, введя режим управляемого гибкого валютного курса.

Ранее Фокус анализировал, останется ли курс гривны стабильным после введения Нацбанком режима управляемой гибкости курса на межбанковском валютном рынке.