Украинцев в ЕС больше не ждут? Как меняется политика европейцев по отношению к беженцам

Война, которую начала Россия, спровоцировала большую волну миграции, поскольку украинцы массово покидали свои дома в первые дни вторжения. Но прошло время, и некоторые из беженцев уже вернулись домой. Да и в некоторых странах Европы уже предлагают нашим согражданам возвращаться на Родину. Фокус разбирался, как и почему меняются условия для украинцев в ЕС.

Из-за полномасштабного вторжения страны-партнеры в ЕС приняли более 5 миллионов украинцев. Наши соотечественники, оказавшись за рубежом, получили социальные выплаты и пользуются всесторонней поддержкой от разных государств. Совет Евросоюза 20 сентября согласился на продление временной защиты для беженцев до 4 марта 2025-го, однако, похоже, программы помощи начнут сворачиваться намного раньше. Все потому, что некоторые европейские страны уже сейчас создают условия, с помощью которых стимулируют беженцев возвращаться в Украину. Об этом пишет Фокус в своем новом материале: "Новый 2024 год для украинских беженцев в Европе: или работай, или езжай домой".

Так, например, в начале октября 2023 года в СМИ живо обсуждали новость от швейцарского правительства, которое уже разработало стратегию по возвращению украинских беженцев домой. Швейцарские чиновники рассчитывают, что статус "S" (статус временной защиты) для украинцев будет отменен в 2024 или 2025 году. А решиться на выезд украинцам должна помочь довольно крупная сумма денег.

Беженцам обещают выплачивать от 1 тысячи до 4 тысяч швейцарских франков (1 050 — 4 200 евро) на человека в зависимости от того, когда он решит вернуться на родину. Наибольшие выплаты получат те, кто покинет страну как можно быстрее, не дожидаясь окончания срока действия временной защиты.

Тем более что во многих европейских городах есть проблемы с жильем. Например, в Ирландии, население которой составляет менее 5 млн человек, с февраля 2022 года переехало более 90 тысяч временно перемещенных граждан Украины, из которых 70 тысяч обратились за бесплатным жильем. Но его в стране физически нет, в конце лета власти даже предложили новоприбывшим украинцам жить в палатках.

Все сложно с арендой жилья в таких странах, как Австрия, Германия, Нидерланды. Даже если оно есть, то платить за него приходится дорого. К тому же, желающих арендовать жилье очень много.

Впрочем, как рассказали Фокусу эксперты, ситуация для украинских беженцев в Европе хоть и сложная, но не безвыходная. Так, по словам аналитика Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, европейцы и дальше будут менять свою политику в отношении беженцев.

"Есть страны, которые нуждаются в украинских трудовых ресурсах, и они продолжат привлекать мигрантов. Понятно, что украинцы из-за близкой ментальности и высокого уровня образования для Европы лучше, чем беженцы из других государств, которые едут за социальными выплатами. Такие страны как Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия будут способствовать адаптации украинских беженцев и финансировать программы социализации и переквалификации, разрабатывать стимулы для перехода из социальных пособий в трудовые ресурсы, чтобы мигранты работали и получали зарплаты", — отметил эксперт.

Но есть страны с другими экономическими параметрами, которым мигранты совсем не нужны. К таким странам, например, относится Швейцария, которая зарабатывает на финансовом секторе. При этом эксперты считают, сокращения программ вряд ли заставит украинцев собирать вещи и возвращаться домой. Многие останутся и просто начнут искать работу.

При этом, как считает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, решение об отъезде из Украины принималось с учетом фактора безопасности, тогда как главный фактор возвращения — чисто экономический.

Тем временем напомним, что в Минсоцполитики планируют полностью переформатировать поддержку вынужденных переселенцев, поскольку многие из них нуждаются не только в предоставлении денег. Также отметим, что в Министерстве экономики 18 октября спрогнозировали потребность в специалистах до 2027 года.