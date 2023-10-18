20 млрд помощи ЕС на развитие и беженцев из Украины не идут по назначению, — исследование

По данным авторов исследования AidWatch, многие государства ЕС находятся в привилегированном положении, то есть они основные получатели собственной помощи.

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Почти 14 млрд евро официальной помощи ЕС для развития расходуются на небольшую группу самых богатых стран ЕС, а не на нуждающиеся страны. Об этом пишет EUobserver.

Средства идут на прием украинских беженцев как т.н. "донорские" расходы, об этом говорится в отчете AidWatch, подготовленном Concord, конфедерацией НПО, которые оказывают помощью.

Сообщается, что многие государства ЕС находятся в привилегированном положении, то есть они основные получатели собственной помощи.

В особенности это касается ряда стран Восточной Европы.

Несколько стран ЕС расходуют почти 50%, а иногда и больше, официальной помощи на развитие на самих себя, в т.ч. и донорские расходы на беженцев.

Среди таких стран: Эстония, Чехия, Болгария, Ирландия и Польша. В основном за счет выделения средств на беженцев из Украины, отмечается в исследовании.

Мальта расходует на беженцев 80% своей доли средств на развитие.

Но не все страны ЕС рассматривают донорские расходы на беженцев как общую часть средств, выделяемых для развития.

Люксембург от этого отказался, а также Бельгия, Венгрия и Словакия, говорится в отчете.

13,9 млрд евро от общих 84 млрд в 2022 году 27 государств использовали как средства для беженцев.

Сальваторе Ночерино, политический советник Concord считает, что помощь на развитие и беженцев нужно разделять.

Согласно исследованию, только 40% помощи на развитие доходит до 40% беднейших стран. 20 млрд евро (а это больше, чем каждый пятый евро) "ложно заявлены как помощь, и так и не доходят до тех сообществ, для которых предназначались".

Реакция Еврокомиссии

Представители Европейской комиссии объяснили, что расходы на беженцев, финансируемые донорами, соответствуют критериям официальной помощи на развитие (ОПР), в соответствии со строгими правилами и ограничениями. Сообщается, что за отчетность несут ответственность отдельные страны ЕС.

"Позиция ЕС всегда заключалась в том, что донорские расходы на беженцев — неотъемлемая частью ОПР и это правомерно в установленных пределах", — пояснил представитель ЕС.

Напомним, что на зимний период в Ирландии украинских беженцев из палаток переселяют в деревянные дома-хижины с отоплением.

Также сообщалось, что 5000 украинских семей в Великобритании могут остаться бездомными. Визы еще не продлили.