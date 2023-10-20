Миллиарды для пенсий: откуда Украине брать средства для осуществления всех соцвыплат

В 2023 году украинский бюджет поддерживают доноры — страны Евросоюза и США. Какова роль международной поддержки и сколько средств уже получила Украина в этом году?

За январь-сентябрь Украина получила 32,65 млрд долларов финансовой помощи, из них от ЕС — 14,66 млрд долл (кредиты), от США — 9,75 млрд долл (гранты). Об этом пишет Фокус в новой статье "Деньги для Украины. Почему финансовая поддержка страны может сократиться и чем это опасно".

Эксперты говорят: средства от партнеров крайне необходимы, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета — направить их на пенсии, соцвыплаты, зарплаты бюджетникам и госслужащим, оплатить расходы на образование и медицину и тому подобное.

"Финансовая помощь от ЕС и США — это основная причина, почему в условиях войны страна ведет относительно нормальный образ жизни, без гиперинфляции, потери сбережений, сохранения значительных бюджетных расходов с поддержанием на приличном уровне социальных расходов", — отметил в комментарии Фокусу исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук.

Экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк говорит, что все собственные поступления государства идут на оборону, финансовая помощь же позволяет покрывать все невоенные расходы — социалка, образование, медицина и прочее. Кроме того, деньги от стран-партнеров позволяют НБУ держать под контролем валютный курс.

"Роль международной помощи является ключевой, поскольку мы сейчас имеем отрицательный торговый баланс (импортируем больше товаров и услуг, чем экспортируем); поэтому только благодаря финансовой помощи мы смогли сформировать рекордные международные резервы и иметь стабильность на валютном рынке с переходом от фиксированного к управляемости гибкого курса, что является важным и позитивным шагом", — считает Самойлюк.

В этом году Украина уже получила почти 10 млрд долларов от США Фото: Facebook / НБУ

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, экономика Украины не генерирует и не может генерировать необходимые доходы для обеспечения всех потребностей. "Помощь и кредиты, которые поступают, заходят в золотовалютные резервы и выступают компенсатором дефицита платежного баланса", — говорит Андрей Шевчишин.

Всего в 2023 году Украина должна получить от партнеров не менее 42 млрд. долларов, говорят в Нацбанке. "По итогам этого года международная помощь достигнет 42 млрд долл. Международная поддержка будет оставаться очень важной для сохранения макрофинансовой стабильности и в последующие годы. Украине необходимо продолжать успешное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами", — говорится в сообщении НБУ.

Ранее Фокус писал, что в украинском бюджете на 2024 год будет существенный дефицит. Несмотря на международную поддержку, стране понадобится еще 42 миллиарда долларов финансовой помощи, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Напомним, глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что долговая ситуация Украины является устойчивой. По его словам, такой вывод объясняется тем, что есть обязательства властей Украины придерживаться взвешенной фискальной позиции, а также есть обязательства доноров и дальше поддерживать Украину.