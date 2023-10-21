ЕС готовит новые санкции против РФ, чтобы помешать обходить предыдущие ограничения, — СМИ

По словам журналистов, главной целью европейских чиновников и союзников является препятствование усилиям Кремля покупать товары, которые нужны для производства военной техники.

Евросоюз и страны G7 работают над 12-м пакетом санкций против России. Предполагается, что он может включать запрет импорт российских алмазов. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, также европейские чиновники хотят сосредоточиться на ограничении способов Москвы обходить предыдущие ограничения. Отмечается, что идет работа над разработкой механизма, который позволит также отслеживать алмазы РФ через границы.

Кроме того, как сообщается, ЕС может расширить список товаров, которые Россия может использовать в военных целях. Главной целью европейских чиновников и союзников является препятствование усилиям Кремля покупать товары, которые нужны для производства военной техники.

Издание пишут, что страны G7 хотят найти более эффективные способы обеспечения ценового потолка для российской нефти, так как ее цены уже давно превысили показатель в 60 долларов за баррель.

В материале говорится, что страны ЕС медленно продвигаются к введению налога на непредвиденные доходы от замороженных активов Центробанка РФ и использованию их для восстановления Украины. Однако, как отметили журналисты, до ощутимого продвижения еще далеко.

Ранее сообщалось, что нефть вторую неделю подряд растет в цене из-за эскалации на Ближнем Востоке. По словам нефтетрейдеров мирового рынка, они опасаются дальнейшей эскалации войны на Ближнем Востоке и внимательно следят за геополитическими событиями.