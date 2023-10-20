Новые максимумы: нефть вторую неделю подряд растет в цене из-за эскалации на Ближнем Востоке (графики)

По словам нефтетрейдеров мирового рынка, они опасаются дальнейшей эскалации войны на Ближнем Востоке и внимательно следят за геополитическими событиями.

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Цены на нефть продолжили рост в пятницу, 20 октября, и достигли новых максимумов на фоне ожидания дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, что может нарушить поставки из одного из крупнейших мировых регионов-производителей. Об этом пишет агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 97 центов, или на 1,1% — до 93,35 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI по ноябрьскому контракту, который заканчивается 20 октября, стоила 90,37 доллара за баррель, что на 1 доллар, или 1,1%, выше. Более активный декабрьский контракт на эту нефть стоит 89,36 доллара за баррель, что на 99 центов, или 1,1%, больше.

"Наибольшее беспокойство вызывает то, что эскалация напряженности, которую мы, вероятно, увидим в связи с тем, что ЦАХАЛ войдет в Газу на этих выходных, означает, что риск для нефти заключается в повышении цен", — сказал аналитик Тони Сикамор.

Диаграмма minfin.com.ua Фото: minfin.com.ua

Кроме того, по мнению нефтетрейдеров, цены на "черное золото" также поддерживают прогнозы по увеличению его дефицита в четвертом квартале после сокращения поставок ведущими производителями — Саудовской Аравией и Россией. Играют свою роль и низкие запасы нефти, особенно в США.

Диаграмма minfin.com.ua Фото: minfin.com.ua

Как информируют эксперты Reuters со ссылкой на Министерство энергетики США, Вашингтон стремится закупить 6 миллионов баррелей сырой нефти для поставки в Стратегический нефтяной резерв в декабре и январе 2024 года, поскольку Штаты продолжают реализовывать свой план по пополнению резервных запасов.

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Кроме того, временное снятие нефтяных санкций США с Венесуэлы, члена ОПЕК, вряд ли потребует каких-либо изменений в политике со стороны группы производителей ОПЕК+, поскольку восстановление добычи, вероятно, будет постепенным.

"Добыча нефти в Венесуэле не будет существенным фактором в формировании мирового нефтяного баланса в обозримом будущем", — заявил Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM в пятницу, 20 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил 19 октября войскам, собравшимся на границе с Сектором Газа, что вскоре они увидят палестинский анклав "изнутри", предполагая, что ожидаемое наземное вторжение уже приближается.

Кроме того, американский эсминец уничтожил несколько ракет, запущенных у берега Йемена. Как заметил один из источников агентства, ракеты выпустили йеменские повстанцы-хуситы, но неизвестно, в какую цель они метили.

"Энергетические рынки внимательно следят за геополитическими событиями", — отметил управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Он признал, что трейдеры боятся обострения конфликта между Израилем и ХАМАСом, в который может вмешаться Иран.

"Перебои в поставках являются главным страхом, и мы считаем, что эти тревоги вряд ли ослабнут в ближайшее время", — подчеркнул Захир.

Глобальный рынок нефти в октябре

2 октября цена упала до 92,32 доллара за баррель, а 3 октября — до 89,74 доллара.

4 октября цены на нефть держались примерно на одном уровне — 90,88 доллара за баррель.

8 октября стоимость нефти выросла более чем на 3%. Причиной стало военное нападение ХАМАСа на Израиль, дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке — регионе, который является ключевым поставщиком сырой нефти, топлива и энергии для глобальных потребителей.

10 октября цены на нефть пошли на спад. Нефть продолжала дешеветь 12 октября, на что, по данным Американского института нефти (API), повлияла информация об уверенном росте запасов в США.

13 октября произошел следующий скачок цен на нефть — до 86,50 доллара за баррель. Фоном такого повышения стало ужесточение американских санкций против российского экспорта нефти.

16 октября котировки Brent и WTI поднялись на 7,5% и 5,9% соответственно за неделю.

19 октября стоимость нефти Brent на лондонской бирже составляла 91,12 доллара за баррель.

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Напомним, Фокус писал, что 17 октября стало известно, что в США уже разрабатывают план, который позволит еще больше контролировать потолок цен на российскую нефть.

Также Фокус сообщал, что по оценкам Bloomberg, РФ отправляет свою нефть на хранение в Африку.

Кроме того, Фокус информировал, что несмотря на санкции, Германия импортировала сотни тысяч тонн нефти из РФ.