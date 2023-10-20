Нові максимуми: нафта другий тиждень поспіль зростає в ціні через ескалацію на Близькому Сході (графіки)

За словами нафтотрейдерів світового ринку, вони побоюються подальшої ескалації війни на Близькому Сході та уважно стежать за геополітичними подіями.

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Ціни на нафту продовжили зростання в п'ятницю, 20 жовтня, і досягли нових максимумів на тлі очікування подальшої ескалації на Близькому Сході, що може порушити поставки з одного з найбільших світових регіонів-виробників. Про це пише агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 97 центів, або на 1,1% — до 93,35 долара за барель. Американська нафта марки WTI за листопадовим контрактом, який закінчується 20 жовтня, коштувала 90,37 долара за барель, що на 1 долар, або 1,1%, вище. Більш активний грудневий контракт на цю нафту коштує 89,36 долара за барель, що на 99 центів, або 1,1%, більше.

"Найбільше занепокоєння викликає те, що ескалація напруженості, яку ми, ймовірно, побачимо через те, що ЦАХАЛ увійде до Гази на цих вихідних, означає, що ризик для нафти полягає в підвищенні цін", — сказав аналітик Тоні Сікамор.

Діаграма minfin.com.ua Фото: minfin.com.ua

Крім того, на думку нафтотрейдерів, ціни на "чорне золото" також підтримують прогнози щодо збільшення його дефіциту в четвертому кварталі після скорочення поставок провідними виробниками — Саудівською Аравією і Росією. Відіграють свою роль і низькі запаси нафти, особливо в США.

Діаграма minfin.com.ua Фото: minfin.com.ua

Як інформують експерти Reuters із посиланням на Міністерство енергетики США, Вашингтон прагне закупити 6 мільйонів барелів сирої нафти для постачання до Стратегічного нафтового резерву в грудні та січні 2024 року, оскільки Штати продовжують реалізовувати свій план із поповнення резервних запасів.

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Крім того, тимчасове зняття нафтових санкцій США з Венесуели, члена ОПЕК, навряд чи потребуватиме будь-яких змін у політиці з боку групи виробників ОПЕК+, оскільки відновлення видобутку, ймовірно, буде поступовим.

"Видобуток нафти у Венесуелі не буде істотним фактором у формуванні світового нафтового балансу в осяжному майбутньому", — заявив Тамаш Варга з нафтового брокера PVM у п'ятницю, 20 жовтня.

Ситуація на Близькому Сході

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив 19 жовтня військам, які зібралися на кордоні із Сектором Газа, що незабаром вони побачать палестинський анклав "зсередини", припускаючи, що очікуване наземне вторгнення вже наближається.

Крім того, американський есмінець знищив кілька ракет, запущених біля берега Ємену. Як зауважило одне з джерел агентства, ракети випустили єменські повстанці-хусити, але невідомо, куди вони цілили.

"Енергетичні ринки уважно стежать за геополітичними подіями", — зазначив керуючий партнер Tyche Capital Advisors Тарік Захір. Він визнав, що трейдери бояться загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом, в який може втрутитися Іран.

"Перебої в постачанні є головним страхом, і ми вважаємо, що ці тривоги навряд чи ослабнуть найближчим часом", — наголосив Захір.

Глобальний ринок нафти в жовтні

2 жовтня ціна впала до 92,32 долара за барель, а 3 жовтня — до 89,74 долара.

4 жовтня ціни на нафту трималися приблизно на одному рівні — 90,88 долара за барель.

8 жовтня вартість нафти зросла більш ніж на 3%. Причиною став військовий напад ХАМАСу на Ізраїль, дестабілізація ситуації на Близькому Сході — регіоні, який є ключовим постачальником сирої нафти, палива та енергії для глобальних споживачів.

10 жовтня ціни на нафту пішли на спад. Нафта продовжувала дешевшати 12 жовтня, на що, за даними Американського інституту нафти (API), вплинула інформація про впевнене зростання запасів у США.

13 жовтня відбувся наступний стрибок цін на нафту — до 86,50 долара за барель. Фоном такого підвищення стало посилення американських санкцій проти російського експорту нафти.

16 жовтня котирування Brent і WTI піднялися на 7,5% і 5,9% відповідно за тиждень.

19 жовтня вартість нафти Brent на Лондонській біржі становила 91,12 долара за барель.

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Нагадаємо, Фокус писав, що 17 жовтня стало відомо, що в США вже розробляють план, який дасть змогу ще більше контролювати стелю цін на російську нафту.

Також Фокус повідомляв, що за оцінками Bloomberg, РФ відправляє свою нафту на зберігання в Африку.

Крім того, Фокус інформував, що попри санкції, Німеччина імпортувала сотні тисяч тонн нафти з РФ.