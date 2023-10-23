Украинцам могут "заморозить" пенсии: кто останется без денег и как вернуть выплаты

Украинских пенсионеров могут лишить выплат, если они не выполняют одно простое условие. В Минсоцполитики объяснили, куда обращаться для восстановления выплат и можно ли вернуть неполученные деньги.

Украинским пенсионерам могут "заморозить" выплаты. О том, кому это грозит и что делать в таком случае, говорится в материале "На пенсии".

Выплаты могут приостановить, если пенсионер более полугода не пользуется своим банковским счетом.

То есть чтобы избежать такой ситуации, достаточно хотя бы раз в шесть месяцев проводить транзакцию пенсионной картой. Например, можно пополнить счет мобильного телефона или заплатить за коммунальные услуги.

Можно ли возобновить выплаты?

Если выплаты пенсии уже "заморозили", их можно восстановить, а неполученные средства — вернуть. Для этого украинец должен обратиться в Пенсионный фонд.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается", — объяснила заместительница главы Минсоцполитики Дарья Марчак.

Пенсионный фонд принимает решение о возобновлении выплат в течение 10 дней со дня обращения.

Напомним, в Украине планируется масштабная индексация пенсий. Кроме того, уже в октябре выплаты повысят гражданам, получающим минимальную и максимальную пенсии, а также доплаты за сверхнормативный стаж.

В следующем году правительство планирует ввести новую бальную систему. В Минсоцполитики обещают, что нововведение поможет достичь справедливости в определении размера выплат пенсионерам.