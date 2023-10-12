Пенсии в Украине: кого коснется масштабная индексация выплат (инфографика)

По информации СМИ, прибавки к пенсиям можно ожидать уже в октябре, а не только с 1 января 2024 года.

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В Украине вскоре повысят пенсии для нескольких категорий граждан, пишет "Обозреватель".

Речь идет о тех, кто получает минимальную и максимальную выплаты, а также доплаты за сверхнормативный стаж. Кроме того, примерно в марте 2024 года состоится так называемое осовременивание пенсий. Однако уже в октябре некоторые пенсионеры получат доплату.

Кому из пенсионеров начислят прибавку в октябре

В этом месяце граждане, которым исполнилось 80 лет и больше, могут получить до 570 гривен дополнительно к пенсии.

Украинцы, которым исполнилось 75 лет, будут иметь дополнительную помощь в размере 456 гривен, если 70 лет — до 300 гривен.

Кроме того, право на выплату надбавок имеют те граждане, у которых есть особые обстоятельства:

лица от 80 лет, которым нужен особый уход;

те, кто нуждается в специальной помощи от квалифицированных социальных работников;

пенсионеры без трудоспособных близких родственников, которые не имеют достаточного финансового обеспечения.

Инфографика Пенсионного фонда Украины Фото: ПФУ

Кого из пенсионеров будет касаться масштабное перечисление

Такой перерасчет пенсий должен состояться менее чем через два месяца. При этом рассчитывать на повышение могут следующие категории пенсионеров.

Те, кто имеет максимальную пенсию

Максимальный размер пенсии в целом составляет 10 прожиточных минимумов. Сейчас эта сумма равна 20 930 гривен, а с 2024 года должна повыситься до 23 610 грн.

Такую надбавку могут получить украинцы, которые вышли на пенсию по особым правилам, то есть, как правило, военнослужащие, а также те, кто имел высокую и официально оформленную зарплату.

Те, кто имеет доплаты за сверхурочный стаж

В Украине действующее законодательство предусматривает надбавку за каждый месяц сверхнормативного стажа. Норма для женщин составляет 30 лет стажа, для мужчин — 35 лет. Поэтому за каждый дополнительный год стажа пенсию увеличивают на 1% прожиточного минимума. Сейчас этот показатель составляет 20,93 грн, а с 2024 года он будет равен 23,61 грн.

Те, кто имеет минимальную пенсию

В Украине такую пенсию получают украинцы, которые имеют небольшой стаж или невысокую официальную зарплату. На данный момент этот показатель составляет 2093 грн, а с начала 2024 года он будет равен 2361 грн.

Важно

Пенсии в Украине: какие выплаты предусмотрены после всех индексаций

Напомним, Фокус писал, что в 2023 году в Украине трижды провели индексацию пенсионных выплат: в марте, апреле и июле. Благодаря этому средний размер пенсий за девять месяцев этого года вырос на 728 гривен — до 5 350 гривен.

Кроме того, мы сообщали, что индексация пенсий в 2024 году будет осуществляться по новому механизму.

Фокус также отмечал: президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как изменятся пенсии и зарплаты в 2024 году.

Ранее Фокус рассказал, как оформить пенсию по возрасту, куда идти и какие нужно собрать документы.