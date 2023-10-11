Пенсии в Украине: какие выплаты предусмотрены после всех индексаций

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2023 года.

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В 2023 году в Украине трижды провели индексацию пенсионных выплат: в марте, апреле и июле. Благодаря этому, средний размер пенсий за девять месяцев этого года вырос на 728 гривен — до 5 350 гривен, сообщили 10 октября 2023 года в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

В ПФУ показали средний размер пенсионных выплат по Украине Фото: ПФУ

По данным госструктуры, по состоянию на 1 октября количество пенсионеров сократилось на 147 953 человека — до 10 539 968. А инфляция в Украине с начала 2023 составила 3%.

Как изменится минимальная пенсия

В госбюджете Украины на следующий год предусмотрена индексация минимальной пенсии. Так, размер минимальных выплат в течение ближайших трех лет увеличится:

в 2024-м — с 2093 до 2361 гривен;

в 2025-м — до 2573 гривен;

в 2026-м — до 2774 гривен.

Индексация пенсий в 2024 году

Перерасчет состоится по новому механизму. Так, предполагается, что за каждый отработанный месяц человеку начисляют баллы, отражающие соотношение между его зарплатой и средней зарплатой по Украине на тот момент. Затем их каждый год будут пересчитывать обратно в пенсию, в соответствии с актуальной средней заработной платой.

Как объяснил Фокусу Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, размер будущих выплат будет зависеть от того, к какой средней зарплате будут приравнивать его зарплату.

"Если при расчете пенсий будет использоваться современная средняя зарплата, то это действительно нивелирует разницу между пенсиями тех, кто вышел на пенсию раньше, и теми, кто вышел на пенсию позже. А если в расчете используют фактическую среднюю зарплату за соответствующий год, то вряд ли что-то принципиально изменится", — сказал он.

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Отметим, что первый перерасчет пенсий намечен на 1 января, поскольку в это же время повысится уровень минимальной зарплаты. В итоге минимальный размер пенсии по возрасту для лиц, достигших 65 лет, составит 40% минимальной заработной платы.

Также Фокус рассказывал, как некоторым украинцам выйти на пенсию раньше. Так, размер досрочной пенсии зависит от количества страхового стажа и заработной платы, с которой платили страховые взносы.