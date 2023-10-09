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Экономика Война и деньги

Пенсии, как в Европе: эксперт рассказала, как Кабмин уже сейчас может активизировать пенсионное накопление

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Фото: dnpr.com.ua | Введение обязательного пенсионного накопления переносится на 2025 год. Однако правительство может стимулировать его уже сейчас

Правительство снова переносит введение второго уровня пенсионного обеспечения. Новый дедлайн для обязательных накопительных пенсий — 2025-й год. Однако Кабмин уже сейчас, в рамках действующего законодательства, может стимулировать накопительный уровень, чтобы увеличить пенсии будущим пенсионерам.

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Несмотря на проведение индексаций, пенсии в Украине далеки от европейских. Увеличить выплаты можно, если кроме солидарной, полноценно будет работать накопительная система. Об этом пишет Фокус в новой статье "Вместо стажа — баллы. Как новый механизм индексации повлияет на размер пенсий в 2024 году".

Украинцы имеют возможность самостоятельно накапливать себе на старость с помощью негосударственных пенсионных фондов. Однако их участниками являются лишь 7% работающего населения . "У нас есть возможность добровольные пенсионные счета себе открывать и туда откладывать. Но мы видим, что это не дает системного эффекта. Потому что очень мало людей заботятся о своей старости", — пояснил Фокусу экономист Андрей Новак.

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В правительстве давно говорят о намерении ввести второй уровень пенсионной системы — обязательное пенсионное накопление. "Ее суть — из зарплаты автоматически бухгалтерия откладывает определенный процент, установленный законодательством. Условно 10%, — продолжает Новак. — Это отчисление идет на пенсионный счет, в том банке, который указывает человек. Банк начисляет проценты. Но снять деньги со своего пенсионного счета человек может только после выхода на пенсию".

Украинцы могут увеличить свою пенсию с помощью негосударственных пенсионных фондов. Однако эта опция не очень популярна Fullscreen
Украинцы могут увеличить свою пенсию с помощью негосударственных пенсионных фондов. Однако эта опция не очень популярна
Фото: Pexels

Обязательное пенсионное накопление позволит до 50% увеличить долю от зарплаты, которую человек будет получать на заслуженном отдыхе. Однако эта реформа из года в год переносится, на этот раз на 2025-й. Впрочем активизировать пенсионное накопление правительство может уже сейчас, в рамках действующего законодательства, говорит Фокусу глава Совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.

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"Сейчас происходит реформа корпоративного управления государственных предприятий. Обязательной составляющей корпоративного управления является блок социальной ответственности предприятия. В странах Организации экономического сотрудничества и развития есть руководство по корпоративному управлению государственными предприятиями для стран-членов, куда мы очень хотим попасть. В разделе "Роль государства как собственника" одним из первых предложений является введение пенсионных накоплений для работников. И у нас во время реформы корпоративного управления это можно было бы сделать для работников госпредприятий", — прокомментировала эксперт.

Правительство может запустить обязательное пенсионное накопление для работников госпредприятий в рамках реформы корпоративного управления

Вместе с тем, можно было бы ввести пенсионные накопления для отдельных категорий социально важных профессий, чтобы эти люди оставались в Украине. Это врачи, учителя, полицейские, спасатели, военные.

Третий способ — в конце концов реализовать эксперимент по введению пенсионных накоплений для работников предприятий, которые идут на большую приватизацию.

Правительству следовало бы ввести обязательное пенсионное накопление для социально важных профессий. Например, врачей Fullscreen
Правительству следовало бы ввести обязательное пенсионное накопление для социально важных профессий. Например, врачей
Фото: Pixabay

"С началом полномасштабного вторжения большая приватизация была заблокирована, но летом разблокировали. Срок эксперимента истекает в конце 2023-го. Его надо, во-первых, продлить, а во-вторых, таки реализовать. Это даже не требует средств из государственного бюджета — будут платить инвесторы, которые приватизируют эти предприятия", — отметила Сальникова.

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Напомним, в Украине представители определенных профессий имеют право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста. В частности, это артисты, летчики и летчики-испытатели, преподаватели, медики, работники соцобеспечения, спортсмены.

Также Фокус писал, что выплату пенсии могут приостановить, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более, чем 6 месяцев. Чтобы не остаться без выплат, достаточно пополнить счет мобильного, оплатить коммуналку или другие счета.