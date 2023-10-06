Пенсия за выслугу лет: кто может претендовать и в каких случаях назначается

Пенсионеры могут официально работать с сохранением пенсии за выслугу лет, если сменят сферу деятельности.

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Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионер обязан сообщать о своем трудоустройстве или увольнении в Пенсионный фонд. Это связано с тем, что право на получение пенсии за выслугу лет и определение размера пенсионных выплат часто связано с тем, какой статус имеет пенсионер: "работающий" или "неработающий". Об этом сообщил ПФУ.

Пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с работы, дающей право на этот вид пенсионных выплат.

Какие категории пенсионеров могут претендовать на пенсию за выслугу лет

Пенсии за выслугу лет независимо от возраста назначаются представителям определенных профессий:

артистам со стажем творческой деятельности 20-35 лет;

летчикам и летчикам-испытателям с выслугой у мужчин от 25 лет и у женщин от 20 лет;

преподавателям, медикам и работникам соцобеспечения со стажем работы по специальности от 25 лет;

спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Пенсия за выслугу лет по достижении пенсионного возраста от 50/55 лет у мужчинам и от 45/50 у женщин назначается:

авиадиспетчерам, инженерам-техникам гражданской авиации;

бортпроводникам;

железнодорожникам и работникам метрополитена;

геологам полевой разведки;

механизаторам и докерам в портах;

плавсоставу морского и речного флота.

Пенсия за выслугу лет военным назначаются при следующих условиях:

увольнение со службы;

не менее 25 лет выслуги;

45-летний возраст при наличии общего стажа не меньше 25 лете, из которых как минимум 12,5 составляет воинская служба.

Пенсии за выслугу лет работникам прокуратуры назначается при наличии не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы прокурором не менее 15 лет.

В каких случаях можно получать пенсию за выслугу лет и продолжать работать

Если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет устраивается на работу, в некоторых случаях он может продолжить получать пенсионные выплаты. Это возможно в том случае, если стаж на новой должности не предусматривает выслугу лет.

Если после назначения пенсии за выслугу лет трудовая деятельность возобновляется по той же специальности или должности, выплаты пенсии прекращаются до момента увольнения.

Напомним, некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию в 55 лет. Размер пенсионных выплат исчисляется на основе среднемесячного заработка, полученного перед окончанием работы, и имеющегося стажа.

Ранее Фокус писал о том, кто из врачей имеет право выйти на пенсию по выслуге лет. Некоторые категории медработников могут вдвое увеличить стаж для выхода на пенсию, но большинство должны отработать определенное количество лет в сфере здравоохранения.