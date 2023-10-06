Пенсія за вислугу років: хто може претендувати і в яких випадках призначається

Пенсіонери можуть офіційно працювати зі збереженням пенсії за вислугу років, якщо змінять сферу діяльності.

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Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсіонер зобов'язаний повідомляти про своє працевлаштування або звільнення до Пенсійного фонду. Це пов'язано з тим, що право на отримання пенсії за вислугу років і визначення розміру пенсійних виплат часто пов'язано з тим, який статус має пенсіонер: "працюючий" чи "непрацюючий". Про це повідомив ПФУ.

Пенсію за вислугу років призначають у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсійних виплат.

Які категорії пенсіонерів можуть претендувати на пенсію за вислугу років

Пенсії за вислугу років незалежно від віку призначаються представникам певних професій:

артистам зі стажем творчої діяльності 20-35 років;

льотчикам і льотчикам-випробувачам з вислугою у чоловіків від 25 років і у жінок від 20 років;

викладачам, медикам і працівникам соцзабезпечення зі стажем роботи за фахом від 25 років;

спортсменам за наявності стажу не менше ніж 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України не менше ніж 6 років.

Пенсія за вислугу років після досягнення пенсійного віку від 50/55 років у чоловіків і від 45/50 у жінок призначається:

авіадиспетчерам, інженерам-технікам цивільної авіації;

бортпровідникам;

залізничникам і працівникам метрополітену;

геологам польової розвідки;

механізаторам і докерам у портах;

плавскладу морського та річкового флоту.

Пенсію за вислугу років військовим призначають за таких умов:

звільнення зі служби;

не менше 25 років вислуги;

45-річний вік за наявності загального стажу не менше 25 років, з яких щонайменше 12,5 становить військова служба.

Пенсії за вислугу років працівникам прокуратури призначають за наявності щонайменше 25 років вислуги, зокрема стажу роботи прокурором щонайменше 15 років.

У яких випадках можна отримувати пенсію за вислугу років і продовжувати працювати

Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років влаштовується на роботу, у деяких випадках він може продовжити отримувати пенсійні виплати. Це можливо в тому разі, якщо стаж на новій посаді не передбачає вислугу років.

Якщо після призначення пенсії за вислугу років трудова діяльність поновлюється за тією самою спеціальністю або посадою, виплати пенсії припиняються до моменту звільнення.

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть вийти на пенсію в 55 років. Розмір пенсійних виплат обчислюється на основі середньомісячного заробітку, отриманого перед закінченням роботи, і наявного стажу.

Раніше Фокус писав про те, хто з лікарів має право вийти на пенсію за вислугою років. Деякі категорії медпрацівників можуть удвічі збільшити стаж для виходу на пенсію, але більшість повинні відпрацювати певну кількість років у сфері охорони здоров'я.