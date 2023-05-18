Пенсия за выслугу лет: кто может на нее претендовать и каков ее максимальный размер

Назначение пенсии по выслуге лет напрямую зависит от профессии и должности, говорят в ПФУ.

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В Украине граждане могут получать пенсии не только по возрасту, потере кормильца и инвалидности, но и по выслуге лет. Об этом в интервью ТСН рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

По его словам, пенсии за выслугу лет устанавливаются категориям граждан, работавших на работах, приведших к потере профессиональной пригодности или трудоспособности.

"Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и закона, согласно которому назначается такая пенсия. Что касается перерасчетов пенсий за выслугу лет, то они проводятся и сегодня, по общим определенным правилам", — рассказал Евгений Капинус.

Максимальный размер такой пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для утративших трудоспособность граждан. Сейчас максимальный размер такой пенсии составляет 20 930 гривен.

Евгений Капинус также отметил, что назначение и трудовой стаж, дающий право на заслуженный отдых по выслуге лет, напрямую зависит от профессии и должности.

Напомним, что в начале весны в Украине провели индексацию пенсионных выплат, повышение коснулось более 10 миллионов украинцев. Следующее повышение проведут уже летом – в июне и июле.

Напомним, 18 мая в ПФУ объяснили, кто не сможет увеличить выплаты на средства добровольных взносов.