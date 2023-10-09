Пенсії, як у Європі: експертка розказала, як уряд вже зараз може активізувати пенсійне накопичення

Кабмін знову переносить запровадження другого рівня пенсійного забезпечення. Новий дедлайн для обов’язкових накопичувальних пенсій — 2025-й рік. Проте уряд уже зараз, у межах чинного законодавства, може стимулювати накопичувальний рівень, аби збільшити пенсії майбутнім пенсіонерам.

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Незважаючи на проведення індексацій, пенсії в Україні далекі від європейських. Збільшити виплати можна, якщо крім солідарної, повноцінно працюватиме накопичувальна система. Про це пише Фокус у новій статті "Замість стажу — бали. Як новий механізм індексації вплине на розмір пенсій у 2024 році".

Українці мають можливість самостійно накопичувати собі на старість за допомогою недержавних пенсійних фондів. Проте їх учасниками є лише 7% працюючого населення. "У нас є можливість добровільні пенсійні рахунки собі відкривати й туди відкладати. Але ми бачимо, що це не дає системного ефекту. Бо дуже мало людей дбають про свою старість", — пояснив Фокусу економіст Андрій Новак.

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В уряді давно говорять про намір запровадити другий рівень пенсійної системи — обов’язкове пенсійне накопичення. "Її суть – із зарплати автоматично бухгалтерія відкладає певний відсоток, встановлений законодавством. Умовно 10%, — продовжує Новак. — Це відрахування йде на пенсійний рахунок, в тому банку, який вказує людина. Банк нараховує відсотки. Але зняти гроші зі свого пенсійного рахунку людина може тільки після виходу на пенсію".

Українці можуть збільшити свою пенсію з допомогою недержавних пенсійних фондів. Проте ця опція не дуже популярна Фото: Pexels

Обов’язкове пенсійне накопичення дозволить до 50% збільшити частку від зарплати, яку людина отримуватиме на заслуженому відпочинку. Однак ця реформа з року в рік переноситься, цього разу на 2025-й. Проте активізувати пенсійне накопичення уряд може вже зараз, у межах чинного законодавства, каже Фокусу голова Ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Тетяна Сальнікова.

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"Зараз відбувається реформа корпоративного управління державних підприємств. Обов’язковою складовою корпоративного управління є блок соціальної відповідальності підприємства. В країнах Організації економічного співробітництва та розвитку є керівництво з корпоративного управління державними підприємствами для країн-членів, куди ми дуже хочемо потрапити. У розділі "Роль держави як власника" однією з перших пропозицій є запровадження пенсійних накопичень для працівників. І в нас під час реформи корпоративного управління це можна було б зробити для працівників держпідприємств", — прокоментувала експертка.

Уряд може запустити обов'язкове пенсійне накопичення для працівників держпідприємств у межах реформи корпоративного управління

Разом з тим, можна було б запровадити пенсійні накопичення для окремих категорій соціально важливих професій, щоб ці люди залишалися в Україні. Це лікарі, вчителі, поліцейські, рятувальники, військові.

Третій спосіб – врешті решт реалізувати експеримент із запровадження пенсійних накопичень для працівників підприємств, які йдуть на велику приватизацію.

Уряду варто було б запровадити обов'язкове пенсійне накопичення для соціально важливих професій. Наприклад, лікарів Фото: Pixabay

"З початком повномасштабного вторгнення велика приватизація була заблокована, але влітку розблокували. Строк експерименту спливає в кінці 2023-го. Його треба, по-перше, продовжити, а по-друге, таки реалізувати. Це навіть не потребує коштів з державного бюджету – будуть сплачувати інвестори, які приватизують ці підприємства", — наголосила Сальнікова.

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Нагадаємо, в Україні представники певних професій мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Зокрема, це артисти, льотчики і льотчики-випробувачі, викладачі, медики, працівники соцзабезпечення, спортсмени.

Також Фокус писав, що виплату пенсії можуть призупинити, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком протягом більше, ніж 6 місяців. Аби не залишитися без виплат, достатньо поповнити рахунок мобільного, оплатити комуналку або інші рахунки.