Индексация пенсий в Украине: почему выплаты увеличиваются не у всех

В Украине ежегодно проводится индексация пенсий, чтобы защитить выплаты от инфляции. Однако ее проводят неравномерно — кому-то регулярно, кому-то редко. Кроме того, это повышение часто не компенсирует рост цен, а значит не поддерживает покупательную способность выплат.

Related video

Одни категории пенсионеров в Украине регулярно подпадают под индексацию, другие нет. Это объясняется сложностью и запутанностью нашей пенсионной системы. Об этом пишет Фокус в новой статье "Справедливости здесь не место. Какие изменения ожидают пенсионную систему и вырастут ли выплаты".

В течение года правительство может несколько раз проводить индексацию. Например, в 2023 году их было три: в марте, апреле и июле. Так, в первый месяц весны были проиндексированы выплаты таким категориям:

5,2 млн пенсионеров, которым выплата назначена по Закону №1058 от 2020 г.; повышение произошло из-за индексации на 19,7% показателя средней заработной платы , из которой исчисляется пенсия;

, из которой исчисляется пенсия; 4,2 млн человек, для которых на 19,7% увеличили фиксированный размер минимальных пенсионных выплат;

0,5 млн пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии индексирован на 19,7%;

индексирован на 19,7%; 94,5 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания во время Чернобыльской катастрофы.

Важно

Украинцы за границей могут потерять пенсии: в ПФУ объяснили, как сохранить выплаты

"1 марта были проиндексированы пенсии по возрасту для 5,2 млн пенсионеров на 19,7%. Но на самом деле на 19,7% был увеличен размер зарплаты для расчета пенсий, а не сами пенсии. Реальный рост пенсий оказался значительно ниже индекса инфляции. В результате индексации пенсии увеличились от 100 до 1500 грн", — отметил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

После мартовской индексации пенсии выросли от 100 до 1500 грн, что еще больше усилило разницу между пенсионерами Фото: Слово и Дело

Такое неравномерное увеличение пенсий еще больше усилило разницу между пенсиями, добавил он. Индексация второй категории тоже не выдерживает критики.

"4,2 млн пенсионеров пенсии увеличили из-за повышения фиксированного размера минимальных пенсионных выплат, — продолжил Хмелевский. — В частности, минимальная пенсия выросла с 1920 грн до 2304 грн (рост на 384 грн). Очевидно, что такая пенсия не соответствует прожиточному минимуму и прожить на нее невозможно".

Важно, чтобы в соответствии с индексом инфляции индексировались собственно пенсии, а не зарплаты, говорит экономист

По мнению эксперта, важно, чтобы именно пенсии, а не зарплаты, индексировались в Украине в соответствии с индексом инфляции. Вместе с тем, индексация пенсий должна охватывать все категории пенсионеров, а размер минимальных пенсий должен быть приведен в соответствие с реальным прожиточным минимумом.

Важно

Пенсии в Украине: кому в сентябре положены дополнительные выплаты

Напомним, в апреле состоялся автоматический перерасчет пенсий пенсионерам, которые работают и после назначения выплат продолжали работать. Повышение для них производили, при условии, что они набрали не менее 24 месяцев страхового стажа.

Также Фокус писал, что с 1-го июля проиндексировали пенсии ученым, госслужащим и работникам органов местного самоуправления . Некоторые экономисты раскритиковали решение властей повысить пенсию госслужащим во время войны.