Индексация пенсий в Украине: почему выплаты увеличиваются не у всех
В Украине ежегодно проводится индексация пенсий, чтобы защитить выплаты от инфляции. Однако ее проводят неравномерно — кому-то регулярно, кому-то редко. Кроме того, это повышение часто не компенсирует рост цен, а значит не поддерживает покупательную способность выплат.
Одни категории пенсионеров в Украине регулярно подпадают под индексацию, другие нет. Это объясняется сложностью и запутанностью нашей пенсионной системы. Об этом пишет Фокус в новой статье "Справедливости здесь не место. Какие изменения ожидают пенсионную систему и вырастут ли выплаты".
В течение года правительство может несколько раз проводить индексацию. Например, в 2023 году их было три: в марте, апреле и июле. Так, в первый месяц весны были проиндексированы выплаты таким категориям:
- 5,2 млн пенсионеров, которым выплата назначена по Закону №1058 от 2020 г.; повышение произошло из-за индексации на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия;
- 4,2 млн человек, для которых на 19,7% увеличили фиксированный размер минимальных пенсионных выплат;
- 0,5 млн пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии индексирован на 19,7%;
- 94,5 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания во время Чернобыльской катастрофы.
"1 марта были проиндексированы пенсии по возрасту для 5,2 млн пенсионеров на 19,7%. Но на самом деле на 19,7% был увеличен размер зарплаты для расчета пенсий, а не сами пенсии. Реальный рост пенсий оказался значительно ниже индекса инфляции. В результате индексации пенсии увеличились от 100 до 1500 грн", — отметил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.
Такое неравномерное увеличение пенсий еще больше усилило разницу между пенсиями, добавил он. Индексация второй категории тоже не выдерживает критики.
"4,2 млн пенсионеров пенсии увеличили из-за повышения фиксированного размера минимальных пенсионных выплат, — продолжил Хмелевский. — В частности, минимальная пенсия выросла с 1920 грн до 2304 грн (рост на 384 грн). Очевидно, что такая пенсия не соответствует прожиточному минимуму и прожить на нее невозможно".
Важно, чтобы в соответствии с индексом инфляции индексировались собственно пенсии, а не зарплаты, говорит экономист
По мнению эксперта, важно, чтобы именно пенсии, а не зарплаты, индексировались в Украине в соответствии с индексом инфляции. Вместе с тем, индексация пенсий должна охватывать все категории пенсионеров, а размер минимальных пенсий должен быть приведен в соответствие с реальным прожиточным минимумом.Важно
Напомним, в апреле состоялся автоматический перерасчет пенсий пенсионерам, которые работают и после назначения выплат продолжали работать. Повышение для них производили, при условии, что они набрали не менее 24 месяцев страхового стажа.
Также Фокус писал, что с 1-го июля проиндексировали пенсии ученым, госслужащим и работникам органов местного самоуправления . Некоторые экономисты раскритиковали решение властей повысить пенсию госслужащим во время войны.