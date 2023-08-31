Індексація пенсій в Україні: чому виплати збільшуються не у всіх

В Україні щороку проводиться індексація пенсій, аби захистити виплати від інфляції. Однак її проводять нерівномірно — комусь регулярно, комусь рідко. Крім того, це підвищення часто не компенсує ріст цін, а отже не підтримує купівельну спроможність виплат.

Related video

Одні категорії пенсіонерів в Україні регулярно підпадають під індексацію, інші ні. Це пояснюється складністю і заплутаністю нашої пенсійної системи. Про це пише Фокус у новій статті "Справедливості тут не місце. Які зміни очікують на пенсійну систему та чи зростуть виплати".

Упродовж року уряд може кілька разів проводити індексацію. Наприклад, у 2023 році їх було три: у березні, квітні та липні. Так, у перший місяць весни були проіндексовані виплати таким категоріям:

5,2 млн пенсіонерів, яким виплату призначено за Законом №1058 до 2020 р.; підвищення відбулося через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати , з якої обчислюється пенсія;

, з якої обчислюється пенсія; 4,2 млн осіб, для яких на 19,7% збільшили фіксований розмір мінімальних пенсійних виплат;

0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії індексовано на 19,7%;

індексовано на 19,7%; 94,5 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання під час Чорнобильської катастрофи.

Важливо

Українці за кордоном можуть втратити пенсії: у ПФУ пояснили, як зберегти виплати

"1 березня були проіндексовані пенсії за віком для 5,2 млн пенсіонерів на 19,7%. Але насправді на 19,7% був збільшений розмір зарплати для розрахунку пенсій, а не самі пенсії. Реальне зростання пенсій виявилося значно нижчим від індексу інфляції. В результаті індексації пенсії збільшилися від 100 до 1500 грн", — зауважив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Після березневої індексації пенсії зросли від 100 до 1500 грн, що ще більше посилило різницю між пенсіонерами Фото: Слово и Дело

Таке нерівномірне збільшення пенсій ще більше посилило різницю між пенсіями, додав він. Індексація другій категорії теж не витримує критики.

"4,2 млн пенсіонерів пенсії збільшили через підвищення фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат, — продовжив Хмелевський. — Зокрема, мінімальна пенсія зросла з 1920 грн до 2304 грн (зростання на 384 грн). Очевидно, що така пенсія не відповідає прожитковому мінімуму і прожити на неї неможливо".

Важливо, щоб відповідно до індексу інфляції індексувалися власне пенсії, а не зарплати, каже економіст

На думку експерта, важливо, щоб саме пенсії, а не зарплати, індексувалися в Україні відповідно до індексу інфляції. Разом з тим, індексація пенсій має охоплювати всі категорії пенсіонерів, а розмір мінімальних пенсій має бути приведений у відповідність до реального прожиткового мінімуму.

Важливо

Пенсії в Україні: кому у вересні належать додаткові виплати

Нагадаємо, у квітні відбувся автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють і після призначення виплат продовжували працювати. Підвищення для них відбулося за умов, що вони надбали не менш ніж 24 місяців страхового стажу.

Також Фокус писав, що з 1-го липня проіндексували пенсії науковцям, держслужбовцям та працівникам органів місцевого самоврядування. Деякі економісти розкритикували рішення влади підвищити пенсію держслужбовцям під час війни.