Последствия войны: как РФ спровоцировала банкротство агропредприятий в Украине

Сельское хозяйство Украины из-за полномасштабной войны осталось без большого количества предприятий, но все же в этой сфере еще остаются предпосылки для восстановления довоенных объемов производства.

По итогам 2022 года количество действующих предприятий в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства в Украине снизилось с 51,8 тысячи до 35,6 тысячи. Это наибольшее снижение с 2012 года, сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

По данным госструктуры, количество предприятий, которые занимались растениеводством – выращивание однолетних и двухлетних культур – уменьшилось в 2022 году с 40,6 тысяч до 28 тысяч. Меньше стало и фирм, которые выращивали многолетние культуры – с 1,6 тысячи до 1,1 тысячи.

До 2,6 тысячи снизилось количество предприятий по животноводству (было 3,7 тысячи предприятий), а фирм со смешанным сельским хозяйством осталось всего 616 (вместо почти тысячи).

Что касается подотраслей, то здесь самые масштабные потери зафиксированы среди предприятий по выращиванию риса. В Институте отмечают, что их осталось всего восемь, а также:

фирм по выращиванию пеньковых культур – осталось 10 предприятий;

предприятий, которые выращивают овощи, бахчевые культуры, корнеплоды и клубнеплоды – стало меньше на 38, 3%;

количество компаний по выращиванию винограда снизилось на 37,4%.

"Сельское хозяйство Украины потеряло существенное количество предприятий, но все же сохраняет достаточно мощный предпринимательский потенциал для восстановления довоенных объемов производства", — сказано в сообщении.

В то же время количество физических лиц-предпринимателей в АПК, то здесь тоже происходит спад, причем практически во всех сферах деятельности. Но все же ФОП несколько реже закрывали свой бизнес, даже несмотря на войну. Так, их количество с 2022 года снизилось всего на 11-15%.

При этом появлялись новые компании, которые выращивают ягоды, орехи и другие плодовых деревья и кустарники. В этой сфере рост составил до 387 человек (+2,4%), а в сфере пряных, ароматических и лекарственных растений – до 58 человек (+3,6%).

Отметим, в сентябре в Верховной Раде сообщили, что агропромышленный комплекс страны за более чем год полномасштабной войны понес убытки на 40,2 миллиарда долларов. Как объяснил глава комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду, подтвержденный прямой ущерб аграрной отрасли превысил 8,7 миллиарда долларов.