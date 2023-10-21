Щедрая-невеселая жатва: радость рекордного урожая омрачают шаткие перспективы экспорта

Несмотря на сокращение посевных площадей, в этом году погодные условия сыграли на руку аграриям — в Украине ожидается почти рекордная урожайность зерновых культур. Однако из-за российской агрессии у сельхозпроизводителей остается немного путей вывоза зерна за границу, а значит они рискуют и дальше работать в убыток.

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Уборочная кампания-2023 продолжается. Украинские аграрии продолжают сбор кукурузы. В Украинском клубе аграрного бизнеса, ссылаясь на данные Минагро, констатируют: по состоянию на 18 октября сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 7 737,9 тыс. га при урожайности 46,0 ц/га, намолочено — 35 597,3 тыс. тонн зерна. В частности, в Украине уже обмолочено:

пшеницы — 4 694,5 тыс. га (урожайность — 47,3 ц/га), намолочено — 22 210,9 тыс. тонн;

ячменя — 1 504,5 тыс. га (урожайность — 39,0 ц/га), намолочено — 5 863 тыс. тонн;

кукурузы — 884,4 тыс. га (урожайность — 66,1 ц/га), намолочено — 5 846,6 тыс. тонн;

гречихи — 127,7 тыс. га (урожайность — 14,8 ц/га), намолочено — 188,8 тыс. тонн.

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В целом урожай зерновых культур в 2023 году оценивается на уровне 57,8 млн т. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (пшеница — 22,2 млн т (+7%), кукуруза — 28,3 млн т (+8%), ячмень — 5,9 млн т (+5%)), отметили Фокусу в УКАБ.

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Несмотря на сокращение общих площадей посевных яровых и озимых зерновых на 980 тыс. га, чем в прошлом году, — до 10 895 тыс. га, погодные условия обеспечили почти рекордную урожайность зерновых (до 52,1 ц/га). "С точки зрения агрометерологических условий, ситуация была благоприятная. Были своевременные дожди, в апреле их было очень много. Это и обусловило нормальный урожай. Был умеренный температурный режим и в апреле, и в мае, и июнь был очень благоприятным, и в июле было достаточно дождей. Не произошло ничего страшного в эти периоды — масштабных засушливых явлений, например", — сказала Фокусу руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

Урожайность пшеницы достигает 48 ц с гектара — рекордный за последние годы показатель Фото: Pexels

Особенно щедро уродила пшеница. "По пшенице у нас рекордный показатель урожайности вообще за последние годы — 47–48 ц с гектара, — комментирует Фокусу эксперт аграрного рынка Мария Колесник. — Несмотря на то, что мы потеряли площади, фактически урожай этого года больше показателя прошлого года на 1 млн т. Так же на 1 млн будет больше кукурузы. Хотя ее чуть больше 20% обмолочено, но уже видно — урожайность неплохая".

По словам эксперта, если половину собранной пшеницы мы потребляем внутри страны, то кукуруза — преимущественно экспортная культура. "Сейчас ее начали пытаться больше использовать внутри страны, но, по всем оценкам, минимум 19,5–20,5 млн тонн мы должны в этом году экспортировать. При том, что урожай оценивается на уровне 28 млн тонн. Конечно, это не 40 млн тонн, как было до войны. Но его внутреннее потребление крайне низкое", — отметила Колесник.

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Поскольку Россия использует фиктивные военные учения в Черном море для блокирования украинского экспорта, перед аграриями остро стоит вопрос вывоза зерна за границу, ведь переработать весь урожай внутри страны просто невозможно, нет и нужных для длительного хранения зерна площадей.

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По данным Минагро, в 2023/24 МГ (маркетинговый год) по состоянию на 18 октября из Украины было экспортировано 7801 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. В то же время по состоянию на 21.10.2022 этот показатель составлял 11 526 тыс. тонн. Меньшие цифры объясняются выходом РФ из зерновой сделки в июле этого года, а также атаками на портовую инфраструктуру. С августа этого года удалось организовать временные маршруты для торговых судов. Они выходят из портов Большой Одессы и направляются к острову Змеиный под протекторатом ВСУ. Далее суда входят в территориальные воды Румынии, затем Болгарии, Турции, и выходят в Босфор.

Сейчас 60% зерна экспортируется временными морскими маршрутами Фото: Соцсети

В отличие от зерновой сделки, условия которой диктовала Россия, временными коридорами можно вывозить не только зерно. В целом на сегодня экспорт из Украины доступен следующими путями: через речные порты Дуная, морским коридором, через западные границы нашей страны по железной дороге и авто. Однако эти каналы не позволяют обеспечить потребности аграриев. Так, если до войны Украина экспортировала 6–7 млн тонн зерна ежемесячно, то, например, в сентябре — всего 1,6 млн тонн. 60% нашего зерна сейчас идет транзитом через румынскую территорию.

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"Украинский коридор, что в 12-мильной зоне нашей, он работает, сложно, но работает, благодаря нашим Силам обороны. С сентября зашло около 25 кораблей на загрузку, уже ими поставляется почти 1 млн т", — сказал Дмитрий Соломчук, член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики.

Если до войны Украина экспортировала 6–7 млн тонн зерна, то в сентябре этого года — 1,6 млн тонн.

Такие объемы, конечно, недостаточны. "Основная проблема — инфраструктурная: каким образом транспортировать к румынским портам. Или мы через Дунай вывозим, или по железной дороге. По железной дороге — это колея, это надо перегрузить, то есть большие затраты. А если речь идет об экспорте через Дунай, то это в начале только речными судами, потом речные суда прибывают в румынские порты, а дальше их надо перегружать в море, но способность таких речных судов слабенькая. Это небольшие суда, а их надо на большие балкеры перегрузить. Это опять расходы", — отметил Фокусу эксперт по вопросам международной экономики Александр Шнырков.

Из-за постоянных обстрелов россиян снизились объемы экспорта речными маршрутами. "Экспорт речной по Дунаю происходит, но на немного меньшем уровне, чем он был в период, когда не было обстрелов портов и уничтожения инфраструктуры. Ждем дополнительные системы ПВО, чтобы обеспечить безопасность этого региона и увеличить возможности", — отметил Соломчук.

Экспорт речными маршрутами снизился из-за обстрелов россиянами портов и разрушения инфраструктуры Фото: Скрин видео

Несмотря на предложения стран-партнеров помочь с логистикой, морской путь через порты Большой Одессы остается наиболее выгодным для аграриев. "Были предложения по расширению логистики от стран Литвы, Латвии, Хорватии. Но надо понимать, что мы финансово не вытягиваем логистику по этим направлениям. Ведь сегодня реализовать через Дунай убыточно, хотя через Дунай не так далеко до Румынии. Если вести к Адриатике или Балтике — это значительно удорожает логистику, соответственно, расходы, которые будут нести товаропроизводители. Товаропроизводители сегодня по зерну работают в минус, и позволить себе более длинную дорогую логистику мы не можем. На сегодня, чтобы начать формировать цену, нам нужен экспорт из Черного моря. Порты Большой Одессы — ключевое для аграриев", — отметил в разговоре с Фокусом заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

Наиболее рентабельным логистическим решением для аграриев остается экспорт Черным морем через порты Большой Одессы

Пока есть определенные сомнения, что за год удастся экспортировать весь предназначенный для этого объем агропродукции. Однако бизнес и государство активно работают над расширением каналов экспорта, отметили Фокусу в УКАБ. "То, что Польша, Украина и Литва договорились, что зерно должно проверяться не на украинско-польской границе, а на границе со странами Балтии, и дальше через порты Балтии будет вывозиться — ускорит экспорт. Хотя есть проблема в наличии вагонов, необходимых в европейских странах. Потому что мы же должны участвовать и в пропускных путях, чтобы все это вывозилось. Там есть ограниченная пропускная способность. Конечно, это влияет на объемы экспорта", — отметила Колесник.

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Приоритетом для власти в вопросе экспорта зерновых остается обеспечение безопасности движения судов, отметили опрошенные Фокусом специалисты. "Учитывая, что наши военные увеличивают господство в Черном море, есть надежда на улучшение", — добавила Мария Колесник.

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Из-за проблем с экспортом украинские сельхозпроизводители фактически работают в минус. "Ситуация у аграриев с реализацией продукции на сегодня сверхсложная. Из-за того, что нет логистики, она за высокие деньги. Цены очень низкие, особенно в деоккупированных областях… Из них очень трудно вывезти. Поэтому, даже реализовав продукцию, не могут перекрыть арендную плату за паи", — говорит нардеп Дмитрий Соломчук.

Из-за высоких затрат на логистику, аграриям сложно даже рассчитываться с владельцами паев Фото: УНИАН

И мировые ценовые перспективы на зерновые, к сожалению, не греют. "Цена в мире под давлением общего объема зерна, скорее всего, будет проседать, — прогнозирует Мария Колесник. — За счет того, что поставки из Украины связаны с дополнительными рисками, соответственно, дисконт на украинское зерно будет, и перевозки будут для Украины дороже, соответственно, для аграриев закупочная цена все эти риски будет учитывать, следовательно, будет ниже".

Эксперты не прогнозируют проблем с нехваткой мощностей для хранения зерновых

Обеспечение хранения собранного урожая на фоне ограничения экспорта и атак на элеваторы — еще один вызов в сезоне-2023. Однако опрошенные Фокусом эксперты убеждены: катастрофы не будет. "Мощностей под этот урожай хватает, — комментируют Фокусу в ВАР. — Трудность возникла в 2022-м году, когда мы полгода фактически не экспортировали ничего, и дали новый урожай. А в этих условиях мы имеем так или иначе возможность вывозить 3–3,5 млн тонн. Таким образом, это позволяет умеренно заполнять хранилища и использовать их. Если будет трудность, мы имеем опыт предыдущего года, когда товаропроизводителям раздавались полимерные рукава. Если такая потребность будет снова, Министерство может помочь, благодаря партнерским отношениям со Всемирной продовольственной организацией".

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