Масштабный перерасчет пенсий в Украине: назвали новый размер выплат

Как отмечают журналисты, в следующем году бюджет Пенсионного фонда будет составлять 322 млрд грн. Этой суммы хватит на индексацию, но резкого повышения выплат не будет.

Украинцев вскоре ждет очередной перерасчет пенсий. Благодаря новому способу индексации пенсии повысят до 6 000 грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как отмечает "Обозреватель", с июня 2022 года до июня 2023 года средняя пенсия увеличилась на 874 грн. Такими темпами уже к концу 2023-го средняя пенсия составит всего 5496 грн. А за прошлый год вырастет на 500 грн.

"То есть повышение будет менее ощутимым после введения нового метода расчета, чем до нововведений", — говорится в сообщении.

Известно, что в следующем году бюджет Пенсионного фонда составит 322 млрд грн. Этой суммы хватит на индексацию. Но резкого повышения пенсионных выплат не будет.

Выплаты обещают повысить всем, кто вышел на пенсию не ранее чем три года назад.

Также в новом году проведут повышение прожиточного минимума. Из-за этого возрастет:

минимальная пенсия;

максимальная пенсия;

выплата для тех, кто имеет сверхнормативный стаж.

Уже с января 2024-го года минимальную пенсию в Украине повысят с 2093 до 2361 грн. Максимальную пенсию увеличат с 20 930 до 23 610 грн.

За стаж сверх нормы будут доплачивать вместо 20,9 грн за каждый дополнительный год до 23,6 грн.

Кроме того, с учетом заложенных прогнозов, за 2022, 2023 и 2024 годы цены вырастут на 52,2%.

То есть только для того, чтобы в следующем году повышение пенсий компенсировало рост цен, минимальная выплата должна составлять 2944 грн. А вместо этого пенсионеры будут получать только 2361 грн.

Итак, только для того, чтобы в 2024 году повышение пенсий компенсировало рост цен, минимальная выплата должна составлять 2944 грн. А вместо этого пенсионеры будут получать только 2361 грн.

Напомним, Фокус писал, что в 2023 году в Украине трижды провели индексацию пенсионных выплат: в марте, апреле и июле. Благодаря этому средний размер пенсий за девять месяцев этого года вырос на 728 гривен — до 5 350 гривен.